La actuación del mítico cantante Raphael en el SOM Festival ha sido uno de los grandes acontecimientos sociales del verano en Castelló. En las últimas horas son decenas las referencias referidas a este evento en las redes sociales, tanto en forma de vídeos de momentos del concierto como de la gente querida con la que se ha acudido a ver al incombustible artista.

Una de estas aportaciones fue la realizada por la propia alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, que aprovechó este concierto para explicar, en primera persona, cómo vivió uno de sus momentos más complicados de los últimos tiempos.

En la foto que acompaña a su entrada en Instagram no se ve a la primera edila en el centro de la imagen, sino que se cede este honor a un hombre. Se trata de su padre, que recientemente ha sufrido un serio problema de salud que llenó de preocupación tanto a ella como a su familia, justo en el comienzo de su mandato como alcaldesa.

"Se había caído y no respondía"

La historia comienza con lo ocurrido hace unas semanas. "Cuando llevaba menos de un mes como alcaldesa, me llamó mi madre para decirme que mi padre se había caído y no respondía", comenta. Acto seguido detalla que, corriendo, "lo llevamos a Urgencias y de allí no salió. Le había dado un ictus. No sabíamos el alcance ni las secuelas. Finalmente tuvieron que realizarle una operación complicada que gracias a Dios ha sido un éxito". Tanto, que en la noche del sábado pudo compartir con su familia el concierto de Raphael.

Agradecimientos

El mensaje de Begoña Carrasco sigue con un amplio apartado de agradecimientos al personal médico que hizo posible superar este bache. "Yo quiero dar las gracias públicamente al hospital Vithas Castellón por su trato, que no ha podido ser mejor; a Jesus Merino, un grandísimo neurocirujano y mejor persona; y a Xavier Admetller Castiglioni, cirujano cardiovascular con unas manos extraordinarias. A ellos estaré eternamente agradecida por salvarle la vida a mi padre".

Sobre su evolución, menciona que está "recuperándose estupendamente", gracias a lo cual pudo disfrutar del concierto.

El papel de su madre

La alcaldesa también tuvo una mención a su madre, Conchi García. "Me ha vuelto a demostrar lo grande que es y la entereza que siempre tiene en las peores situaciones", relata.

"Escribo estas líneas porque no puedo estar más agradecida, y porque casi siempre lo urgente, no nos deja ver lo verdaderamente importante. Simplemente, gracias", concluye este mensaje, que ha tenido una amplia respuesta de sus seguidores en las redes, compartiendo la alegría por esta buena evolución del ictus.