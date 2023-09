Begoña Carrasco García, nacida en agosto de 1979, casada y madre de dos hijas, Cayetana y Carmen, es alcaldesa de Castelló desde el pasado 17 de junio. Ganó las elecciones municipales del 28 de mayo y preside el gobierno local formado por el PP y Vox en la actualidad. Es licenciada en Derecho por la Universitat Jaume I. En el 2011 entró a formar parte del Grupo Municipal Popular, poniéndose al frente del PP de la ciudad en el 2015. Tras ocho años con los populares en la oposición, Carrasco ha tomado las riendas del Ayuntamiento de Castelló con orgullo pero sabedora de la gran responsabilidad que le dieron las urnas.

En la semana de celebración del 772 aniversario del Privilegio del Traslado que dio paso a la fundación de Castelló, la primera edila atiende al periódico Mediterráneo en su despacho oficial.

-En una semana se cumplirán tres meses de su toma de posesión como alcaldesa. ¿Cuál es el balance que hace de este periodo de tiempo al frente del Ayuntamiento de la capital?

-Pues si le digo la verdad, los tres meses me han pasado volando, porque son muchas las cuestiones que atender y más todavía las que hay que resolver. Trabajar por mis vecinos es el mayor orgullo que podía tener, y en este tiempo lo he podido constatar por el retorno que recibo por parte de los castellonenses en forma de cariño. Estamos intentando cambiar las cosas que no funcionaban, o nos demandaban los castellonenses, como iniciar el expediente para la recuperación del doble topónimo de la ciudad en valenciano y castellano o reforzar la limpieza de la ciudad con un plan de choque al que esta misma semana se han sumado más de 40 efectivos para el borrado de grafitis y pintadas que degradan la imagen de la ciudad. Debo reconocer que no siempre es fácil, Pero la ilusión y las ganas de trabajar por Castellón, con la ayuda de mi equipo, puede con todo.

-¿Y cuáles son las cuestiones más urgentes que piensa abordar en este primer trimestre del nuevo curso político?

-Sin duda, la prioridad absoluta es diseñar el nuevo presupuesto de la ciudad de Castellón, el del año 2024, porque es la herramienta que de verdad nos va a permitir sentar las bases del cambio de rumbo que queremos imprimir a la política municipal. Y dentro de esto, está la bajada de impuestos a los castellonenses. Hay que ayudar a las familias, a las pymes, a los autónomos, ya vamos a aplicar exenciones para los autónomos de la ciudad y estamos viendo cómo bajar el IBI. Por supuesto, está apagar las cámaras que tanto multan a los usuarios que acceden en vehículo al centro, poner en marcha el cambio en el proyecto de la zona de bajas emisiones o ejecutar las obras de los colegios. Son solo ejemplos, como arrancar la modificación del plan general para la ampliación del suelo industrial o el inicio de las obras de la residencia de mayores, que tanta falta hace en Castellón. Y todo sin renunciar a activar proyectos europeos que estaban atascados, y que vamos a poner en marcha ya, caso de la reforma de los barrios degradados, la reforma de Ferrandis Salvador, la Biblioteca Municipal, la finalización de la reforma del Mercado de Abastos...

-Tal y como comenta, también es hora de elaborar sus primeros presupuestos municipales para el 2024, un documento económico básico, ¿tiene previsión de superar la cuantía del último documento económico de tripartito que capitaneó Amparo Marco?

-De un presupuesto no importa tanto la cifra final como en qué se gasta o si se gasta todo. Hemos visto cómo el anterior equipo de gobierno manejó el presupuesto más alto de la historia de la ciudad y cómo sirvió para bien poco, y lo poco que se hizo fue para ponerse en contra de los vecinos. Solo hay que ver la reforma de la Plaza de la Paz o la Avenida Lidón. Estamos trabajando ya en el documento, con las propuestas de cada departamento. La principal cosa que tienen que saber los castellonenses es que nuestra prioridad son sus demandas. Este gobierno va a gestionar Castellón con sentido común.

-¿Podría detallar cuáles serán sus líneas generales para esos presupuestos?

-Vamos a centrar esfuerzos en lo que realmente preocupa a los castellonenses. De entrada, queremos bajar impuestos para ayudar a las familias a llegar a fin de mes. También queremos aumentar la plantilla de policía local para elevar la seguridad ciudadana y las patrullas en las calles. Prioritario es también aumentar los recursos para la limpieza o la partida de presupuestos participativos, para que sean los vecinos que los que elijan en qué invierte su Ayuntamiento. Y dedicaremos más esfuerzos a que nuestra ciudad esté viva, con más oferta cultural y de ocio, para que repercuta positivamente en los sectores del comercio y la hostelería.

-¿Un proyecto estratégico que considere fundamental en esta legislatura?

-Hay que crear empleo. Sin duda, la reactivación del suelo industrial en la zona del Puerto de Castellón. Hay demanda de espacio para invertir, y nosotros vamos a poner la alfombra roja a todo aquel que venga con un proyecto debajo del brazo. Tenemos un puerto de primer nivel y hemos de crear sinergias. Castellón debe competir con Sagunto en la captación de inversiones que generen economía y empleo. También apostamos por reformar el mercado central y el estadio Castalia.

-El martes se celebró el pleno del Consell en Castelló y Carlos Mazón, dijo llevarse “los deberes que la alcaldesa nos ha puesto”. ¿Qué le ha pedido al president?

-Pues es que Castellón tiene muchos proyectos pendientes de la Generalitat Valenciana. La culminación de la ronda de circunvalación, la residencia de mayores, el conservatorio de música y danza, plazas para personas con discapacidad y centros de día, completar el mapa escolar de infraestructuras nuevas… Tenga en cuenta que en ocho años no se ha hecho nada. Y por encima de todo, destacaría la construcción de un nuevo hospital general. La herencia recibida en materia sanitaria por parte del gobierno anterior es nefasta, y es hora de empezar a cambiarla. Me consta que hay un compromiso personal y firme del presidente Mazón por cumplir con Castellón. Y también vamos a trabajar para que el nuevo edificio de la plaza Borrull y el de Correos pueda ser para el disfrute de la ciudadanía, el primero albergando el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento, para que esté integrado en el mismo espacio con los de la Generalitat; y el segundo para que pueda ser una sala de exposiciones y contenedor de cultura abierta a los castellonenses.

-Salomé Pradas y Susana Fabregat, dos personas que iban en su lista son ahora consellera y delegada del Consell en Castellón. Además, su apuesta para la presencia de PortCastelló era Rubén Ibáñez y ha sido atendida por Mazón. ¿Cree que esto debe interpretarse como un reflejo de su liderazgo más allá de la capital?

-Yo lo interpreto como una demostración de que el equipo de personas que trabaja junto a mí es sólido y válido para trabajar por Castellón, y estoy por ello muy agradecida por su confianza tanto al presidente Mazón como a la presidenta provincial Marta Barrachina. Siempre dije que tenía a mi lado a los mejores y todos ellos son buenos ejemplos de profesionalidad, dedicación y compromiso que se van a traducir en trabajo al servicio de Castellón y todos sus vecinos.

-Su trabajo se ha centrado, principalmente, en mejorar la calidad de vida de los vecinos de la ciudad que precisamente estos días ha cumplido los 772 años de su fundación. Unas celebraciones en las que se ha centrado el consistorio con la organización de diversos actos y en los que también ha mantenido el contacto directo con los vecinos. ¿Cómo valora estas festividades?

-Las fiestas de Castellón siempre van a ser la Magdalena. Eso es inamovible e incuestionable. Pero sí es cierto que el 8 de septiembre, fecha de la conmemoración de la ciudad de Castellón, es una oportunidad para reivindicar nuestro legado como pueblo. Una ocasión para sentir y vivir el orgullo de ser de Castellón. Eso es lo que celebramos, la fundación de nuestra ciudad y la puesta en valor de nuestro avance como pueblo.

-¿Tiene previsto ir incorporando nuevos eventos en estas fiestas que recuerdan la fundación d e la ciudad en años venideros?

-Trabajaremos para dotar de vistosidad y atractivo las celebraciones. Los castellonenses deben conocer su pasado, porque si no sabes de dónde vienes, difícilmente sabes adonde irás. Este año lo hemos vestido de solemnidad, hemos entregado las medallas de oro a la Muy Ilusre Cofradía de la Sangre, a la Sociedad Filarmónica de Castellón y al artista gaiatero Pepín Marco, y hemos concedido el título de hijo predilecto al conocido y gran humorista de Castellón Carlos Latre en un emotivo acto que tuvo lugar el pasado viernes. Insisto en que nuestras fiestas siempre serán la Magdalena, pero sí, el 8 de septiembre es una fecha que hay que recordar y valorar.

-Tras estas, tendrán lugar otras actividades que formarán parte del ‘Regreso a la ciudad’ en los próximos días. ¿En qué consistirá el amplio programa previsto y en el que ya trabaja el Ayuntamiento? ¿Habrá alguna novedad con respecto a ediciones anteriores?

Va a haber muchas. Queremos que Castellón sea una ciudad viva, así que vamos a potenciar las actividades lúdicas, festivas, culturales… para volver a atraer a los castellonenses al centro de la capital, que necesita recuperar usuarios para revitalizarse. Castellón es una ciudad que se disfruta y merece la pena conocer. Próximamente vamos a tener unas semanas de actividades para todas las familias, música, teatro… para no perderse nada! Queremos que Castellón recupere la ilusión.