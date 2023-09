Las cámaras que controlan el acceso al centro y que multan a los vehículos que no tienen el paso asegurado son una patata caliente que está sobre la mesa del equipo de gobierno heredada del Acord de Fadrell. Por este motivo, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, junto a los responsables de diversas áreas municipales como Movilidad, Recaudación o Seguridad, está buscando una fórmula para que dejen de sancionar y confía en que este deseo pueda ser una realidad antes de finalizar este año.

«Estamos realizando un plan de accesibilidad para buscar la mejor solución que compatibilice la necesidad de que no multen, el cumplimiento de la normativa europea de bajas emisiones que hay que cumplir y que el centro de la ciudad no se llene de tráfico rodado», afirmó la primera edila, quien recordó que este sistema de control de acceso al centro todavía multa a los que no cumplen con los requisitos pertinentes para circular por el casco urbano.

«Confío en que en breve tengamos la solución definitiva porque hay que impedir que las calles más céntricas estén repletas de vehículos», prosiguió.

Alternativas

Algunas de las alternativas que barajan y en las que trabajan es que los párkings cuenten con algún tipo de bono, la apertura de aparcamientos disuasorios --hay que recordar que el Ayuntamiento de Castelló ya ha ordenado el antiguo recinto de ferias y mercados donde ha logrado sumar más de 200 plazas a las que ya había--, ejecutar una nueva señalética o que los agentes de movilidad urbana puedan informar de que los turismos no accedan en exceso al centro.

Y todo esto quiere hacerlo el consistorio de la capital sin perjudicar al sector comercial tradicional ubicado, en su mayoría, en el centro de la ciudad.

¿Seguridad?

En cuanto a la posibilidad de que las cámaras situadas a las entradas de las calles del casco antiguo se destinen solamente para velar por la seguridad una vez cegadas para sancionar, Carrasco explicó que este cambio «no es tan fácil porque el objetivo para el que se montaron era el de multar a los infractores».