«Las fiestas son un motor económico para Castelló y cada euro es una inversión»

--Con un currículo en el ‘món de la festa’ impecable en todos los ámbitos, fue en 2018 la primera mujer en presidir la Junta de Festes de Castelló, consiguiendo unir a los colectivos festeros por primera vez en muchos años, bajo el paraguas del diálogo. Ahora, como máxima responsable de la política en materia de Fiestas de la ciudad en el gobierno municipal, ¿cómo afronta este reto?

--Con mucho orgullo, ilusión y mucha responsabilidad de estar al frente de una concejalía tan importante para mí personalmente, como es la de Fiestas. Y así poder trabajar por las fiestas de mi ciudad, algo que ha marcado tanto mi vida y el mundo del que vengo. Siempre he pensado que para poder cambiar las cosas hay que estar en primera línea, igual que hice al presentarme a presidenta de la Junta de Fiestas. Hoy tengo la oportunidad de contribuir a impulsar las fiestas y las tradiciones de mi ciudad, siempre contando con los colectivos, asociaciones, entes vinculados y toda la gente que colabora con las fiestas.

-Uno de los puntos prioritarios de su programa es devolver la autonomía a los festeros. ¿Cómo prevé conseguirlo?

--Ya hemos iniciado el camino para conseguirlo. El objetivo principal de esa autonomía es devolverle a la Asamblea de Fiestas voz y voto, como ha tenido siempre y que entre sus funciones este la de elegir a las personas que conformarán la Junta de Fiestas, como funcionó durante treinta años antes de que se cambiara. Yo misma me sometí a la Asamblea cuando salí elegida presidenta de la Junta de Fiestas en el año 2018.

-También priorizan la renovación de los Estatutos del Patronat de Festes. ¿En qué consiste la modificación que se quiere hacer?

--Los actuales Estatutos de Fiestas, que aprobó el gobierno municipal anterior, relegaron a la Asamblea a un órgano consultivo, sin voto. La modificación principal consistirá en hacer que la asamblea sea participativa y con poder de decisión, que la Junta de Fiestas sea la encargada de proponer y realizar todos los actos de fiestas y que la labor del Ayuntamiento sea la de gestionar y velar porque todo se cumpla con arreglo a la normativa vigente. No hay que olvidar que todo esto se hace bajo el amparo del Patronat Municipal. A nivel administrativo nos hemos encontrado con que este proceso para modificar los estatutos y convocar la Asamblea va a llevar varios meses. Por una parte, se trabajará para que esta modificación sea lo antes posible, pero sin dejar de lado que tenemos unas fiestas que preparar, y atendiendo a los Estatutos vigentes se ha nombrado una Junta para que vaya trabajando.

-¿Que novedades incorpora?

--Más que novedades, lo que tendrán es una finalidad: dar a los festeros un marco normativo en el que se sientan representados y que les permita a todos participar en las decisiones. La asamblea tiene que recoger la variedad y singularidad de todos los colectivos.

-Se han comprometido a cumplir las conclusiones del IV Congrés Magdalener. ¿Cuáles van a ser las primeras acciones del cambio?

--La más importante, la modificación de los estatutos, y, buscando el consenso y diálogo permanente con los colectivos que participaron en el último Congreso Magdalenero, atender las conclusiones que se pusieron encima de la mesa. Nuestras fiestas son muy diversas, y caben todas las sensibilidades festeras, y es la suma de las actividades que realizan cada uno, lo que hacen sean únicas.

--¿Habrá V Congrés Magdalener?

--Primero vamos a tratar de dar cumplimiento al cuarto congreso Magdalenero. Estamos centrados en dar cumplimiento a éste.

-Acaba de empezar el ciclo festero, con las nuevas reinas, y el inicio de las presentaciones de sector. ¿Cómo se está trabajando en las fiestas de la Magdalena 2024?

--La Junta de Fiestas, ya con el organigrama definido, han empezado a planificar la programación de la Magdalena 2024. Aquí, quiero reiterar mi agradecimiento a la nueva Junta. Hay que trabajar con antelación para no llegar tarde y que algún concurso quede desierto, como ha llegado a pasar los últimos años porque los proveedores ya estaban comprometidos con otros municipios. Se trabaja en la planificación de cada acto con su programación, y sobre todo de cara a la elaboración del presupuesto para poder cumplir con las obligaciones de pago.

-¿De qué presupuesto hablamos?

-Es algo en lo que estamos trabajando. Aún no hay una cifra cerrada, pero la habrá, porque la volunta de este gobierno es que las cuentas municipales estén aprobadas en tiempo y forma para que puedan beneficiarse de ellas los castellonenses a partir de enero.

-Dar más visibilidad a la gaiata, convertirla ‘per se’ en BIC, y ponerla en el centro. ¿Cómo?

---Trabajaremos para darle la importancia que se merece, tras haber conseguido un paso importante, gracias al impulsor de la iniciativa, Agustín Món, para que la gaiata fuera reconocida Bien de Interés Cultural. Es algo por lo que siempre he apostado y defendido, como festera y gaiatera que soy. Hay que empezar por situar a la gaiata en el lugar que le corresponde en la ciudad para defender su importancia fuera. Lo primero será potenciar la figura de la gaiata, de la mano de la Gestora, para multiplicar su visibilidad.

-Tras el cambio en la ‘cúpula’ de la Associació de Festes de Carrer de Castelló, ¿de qué manera se prevé ampliar e impulsarlas?

--Pues siempre con la colaboración de cada asociación de festes de carrer, escuchando y atendiendo sus necesidades y peticiones más inmediatas, pero a la vez trabajando codo con codo por darles más visibilidad. Igual con todas las fiestas del calendario festero, que no son pocas. Todas son imprescindibles e igual de importantes.

-Las fiestas de la Magdalena ‘mueven’ un impacto económico sobre la ciudad de 15 millones y son un motor, no solo económico, sino turístico de primer orden. ¿En qué se trabaja para mejorar la promoción de las fiestas y sus símbolos para atraer más visitas?

--Siempre he considerado, y así lo ha transmitido la propia alcaldesa, Begoña Carrasco, que las fiestas no son un gasto, sino una inversión, ya que el retorno económico que producen siempre es superior. Por tanto, darle esa importancia a las fiestas de impulso económico que suponen es algo que tenemos muy claro. Se trabaja de manera transversal desde las distintas concejalías, especialmente con Turismo, para impulsar unas fiestas que no olvidemos que están declaradas de Interés Turístico Internacional. Las fiestas son un motor económico, que a a su vez ayuda a reactivar otros sectores para que la ciudad se pueda beneficiar en su conjunto. H