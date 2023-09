¿Qué opinan vecinos y comerciantes sobre las obras de la zona de bajas emisiones en Castelló?

Vecinos y comerciantes de las trece calles que serán remodeladas en la primera fase de la zona de bajas emisiones (Sant Roc, Sant Fèlix y 11 vías adyacentes) avalan este proyecto, aunque con algunos peros, según constató ayer el periódico Mediterráneo entre los castellonenses consultados.

Si bien las personas a las que preguntó este diario ven bien los trabajos, principalmente porque arreglarán la zona desde el punto de vista urbanístico y ampliarán las zonas verdes y los aparcamientos, la circulación de vehículos por estas calles es la principal discrepancia. En relación al tráfico, Sergio Vilar opinó que las restricciones en algún momento a la circulación «no favorece a los comercios», mientras que Pedro Soriano también se mostró contrario a que no se frene la entrada al centro por estas calles de la zona de bajas emisiones.

«El objetivo de esta medida es que sea más limpio el aire y, si dejan que este asunto de las emisiones sea más laxo, esto no me parece bien», continuó Soriano. María Tirado, también comerciante, se mostró más escéptica. «No sabemos aún si esto será perjudicial o no para los establecimientos y los vecinos», expuso.

Coches

Por el contrario, tanto Ramón Gonzalo como María Villarejo apoyaron la medida del equipo de gobierno que quiere permitir el acceso a todos los vehículos. Ambos hicieron referencia a que no todos los ciudadanos cuentan con posibilidades económicas para comprar un vehículo eléctrico para circular en zonas acotadas.

Las comerciantes Carmen Yubero y Gema Álvarez confiaron en que la finalización de las obras en esta parte de la ciudad repercuta de forma positiva en la actividad económica. Una afirmación que apoyó Rosario Escrig, conforme con estos trabajos que comenzarán en el mes de octubre, según confirmaron desde el Ayuntamiento de Castelló a este diario.

Zona sur

Estas calles de la zona norte no suponen el único sector que sufrirá una remodelación. El proyecto también se desarrollará en la zona sur y afectará a otros 10 viales en los alrededores de las calles Trinidad y Asensi.

Hay que recordar que este plan del nuevo equipo de gobierno incorpora en ambas zonas un 12% más de arbolado y un 5% más de zonas verdes, además de más de 200 plazas de aparcamientos.