Sesión plenaria en el Ayuntamiento de Castelló en la que Vox se queda solo después de que su socio de gobierno, el PP ratificara junto al PSOE y Compromís la consideración de las "Normes de Castelló de 1932 como base fundamental para la normalización del valenciano" y "su plena vigencia", reconociendo a "la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) como màxima autoridad del valenciano".

La moción, presentada por el grupo Compromís con enmiendas del PP como despacho extraordinario, ha salido adelante en la votación, resolviendo que "el Ayuntamiento de Castelló declara de plena vigencia les Normes como herramienta de creación, pensamiento, educación y comunicación en nuestra lengua propia, que está en constante evolución, y el espíritu que hizo posible el acuerdo en 1932", y acordando "apoyar las iniciativas públicas y privadas que se tomen para su difusión y para conmemorar su aniverdario", y que "el Ayuntamirnto, en cumplimiento del decreto 61/2017 del Consell, utilizará, como mínimo, el valenciano en todas sus comunicaciones".

Vídeo completo del pleno: Sesión plenaria de septiembre en el Ayuntamiento de Castelló

Vox: "Hay que derogar la AVL y oficializar Lo Rat Penat"

Alberto Vidal, de Vox, ha reclamado "aprobar una verdadera y efectiva Ley de Señas de Identidad Valencianas que, entre otras medidas, establezca la oficialidad de los títulos de Lo Rat Penat y de la Real Academia de la Cultura valenciana basados en las Normas de El Puig", y ha urgido "la derogación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, o una reforma legislativa que reconvierta la entidad en un verdadero ente normativo del valenciano, no en el actual ente prescriptivo catalanista que es”, y "la retirada de las subvenciones públicas a todas aquellas entidades privadas que propugnen la catalanización y la disolución de la región valenciana". "Desde la llegada de la izquierda al poder, la lengua se ha convertido en un arma política utilizada por socialistas, Compromís y Podemos con una intención clara de separatismo", ha reiterado, y ha puesto el acento en que "con la llegada de Vox se le ha acabado la fiesta que tenían en marcha con sus socios separatistas de Cataluña y llega a su fin su intento de dividir a los valencianos en aras de una supuesta teoría pancatalanista que busca anexionar este Antiguo Reino de Valencia a Cataluña al igual que en el pasado Alemania anexionó Austria, al más puro estilo nacionalsocialista".

PP: "Hay que sacar la lengua del debate político partidista"

El Grupo Municipal Popular, en palabras de Vicent Sales, ha instado "a las autoridades públicas valencianas a sacar la lengua del debate político partidista”. "Somos herederos de aquellos castellonenses y valencianos ilustres que hicieron de les Normes de Castelló no solo un hecho histórico, también un consenso necesario para nuestra convivencia y supervivencia como pueblo”, ha destacado. Y ha explicado que “desde el PP reivindicamos ese espíritu de consenso, reconocemos a la AVL como la máxima autoridad normativa del valenciano y la animamos a profundizar en un modelo de lengua cohesionador, que la gente pueda sentir como próximo”, ha señalado. Y ha apostado porque “las diferentes sensibilidades lingüísticas de la sociedad valenciana se vean representadas en la principal institución nomativa valenciana sin que ello suponga resucitar viejos debates que escondan intereses políticos y no sociolingüísticos”. “Desde el PP queremos recuperar el espíritu fundacional de la AVL iniciando un proceso abierto y permanente para que ningún valenciano se pueda sentir excluido. Porque el valenciano será de todos o no será”, ha finalizado.

Compromís: La AVL, único órgano lingüístico competente

Por el Grupo Municipal Compromís, el concejal Pau Sancho ha avanzado su "compromiso con les Normes de Castelló, recordando los compromisos a los que llegamos toda la sociedad, castellonense y valenciana, y trabajar para cumplirlos". "Unos acuerdos que culminaron una larga historia de tentativas de codificación lingüística del valenciano en elq ue se sumaron diferentes sensibilidades culturales e ideológicas en la construcción de un acuerdo histórico", ha señalado, y citando a la primera presidenta de la AVL, la popular Ascensión Figueres, ha citado que "vistas desde el presente, las Normes han cumplido adecuadamente el objetivo por el cual se adoptaron". Sancho ha recordado que las Normas son BIC desde el 2016, antes de avalar su "compromiso con la AVL, único organismo competetente para la regulación del valenciano".

PSOE: Anonadados con la ultraderecha y las Normes de la RACV

El Grupo Municipal Socialista ha votado también a favor de la moción de Compromís para la consideración de "las Normes de Castelló como base fundamental para la normalización del valenciano", como ha reafirmado su concejal José Luis Segura, que ha puesto el acento en que "la lengua es el mejor regalo que podemos transmitir a nuestros hijos". "Asistimos anonadados como la ultraderecha se postula con las normas de la RACV", ha dicho. En la explicación de voto, el concejal socialista José Segura, ha recalcado que “no se puede entender que, en el año 2023, haya personas y entidades que duden de que en nuestra Comunitat tenemos una lengua propia que hay que proteger, defender y utilizar”. En este sentido, ha señalado que las Normes del 32 son y han sido fundamentales para que la AVL sea una realidad, por lo que es a ella a quien le corresponde la responsabilidad de todo lo que afecta al presente y futuro de nuestra lengua, del valenciano”.

Otros acuerdos

El Ayuntamiento de Castellón ha aprobado una modificación de créditos por importe de 100.000 euros, que pasarán al Patronato Municipal de Turismo para seguir impulsando campañas y actividades previstas hasta final de año. Compromís ha votado a favor de la incorporación de dicho remanente de tesorería, mientras que PSOE ha votado en contra. Se trata de actividades para la dinamización de la ciudad.

Y además, en el último punto del orden del día, en la que se votaba la solicitud a Unicef de la renovación del Sello de Reconocimiento de la Ciudad Amiga de la Infancia, conseguido en 2016, salió adelante con los votos de PP, PSOE y Compromís, el concejal de Familia, Alberto Vidal, ha señalado, como portavoz del que su partido está "en contra" de entidades internacionales que quieren adoctrinar como Unicef y lo relacionado con la Agenda 2030". La concejala Vera Bou ha visibilizado la apuesta de su grupo municipal por la infancia y la juventud creclamando más partida presupuestaria, más equidad, inclusión y mayor participación juveni; mientras que el concejal del PSOE José Luis López, tras defender el trabajo de los ochos años del Fadrell, ha señalado que "Castelló fue la primera ciudad Amiga de la Infancia de más de 50.00 habitantes" de la Comunitat.

Una declaración institucional, aprobada por unanimidad, para reclamar el nuevo Hospital General; y una moción sobre la ampliación del columbario en el cementerio de Castelló para depositar los restos de las víctimas exhumadas en la fosa común, también aprobada por unanimidad, ambas presentadas por Compromís; han dejado paso a una moción del PSOE sobre el apoyo a las exhumaciones de víctimas de la represión franquista, con la que se busca "dar reparación a las familias de las víctimas", según la portavoz socialista, Patricia Puerta, que ha quedado desestimada con los votos en contra de PP y Vox.