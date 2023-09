“Recuperaremos el voluntario de mayores, el servicio de asesoramiento jurídico y los talleres de teatro”. Así lo ha anunciado esta mañana la alcaldesa, Begoña Carrasco, en la muestra de actividades organizada en la plaza Mayor con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores que se celebra este domingo, 1 de octubre. “Creemos que la gente mayor tiene mucho que aportar, así que les pido su colaboración para poner en marcha, de nuevo, el voluntariado de protección escolar y, de su mano, mejorar la seguridad en el entorno de los centros educativos. Les necesitamos”, les ha dicho a los presentes. Y ha puesto el acento en la necesidad de “cuidar a quienes nos han cuidado. Por este motivo, vamos a priorizar la construcción de una nueva residencia pública, abriremos cuanto antes el centro de envejecimiento activo y pondremos en marcha centros de día para dependientes en todos los distritos”.

Un colectivo muy importante

“Para este equipo de gobierno sois un colectivo muy importante. Muestra de ello es el trabajo que realizan los técnicos de la Concejalía de Gente Mayor al frente de la cual está Clara Adsuara, una mujer enfermera y muy preparada para atender vuestras necesidades, que son muchas”, les ha indicado. “Y es que en Castellón residís 39.000 personas de más de 65 años, ya representáis el 23% de la población, y os debemos tener en cuenta en todas y cada una de nuestras decisiones”, ha señalado. “Vaya por delante nuestro compromiso de hacerlo porque el envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más importantes del siglo XXI y las administraciones no podemos quedarnos de brazos cruzados”. “En estos momentos, se ha producido un importante cambio en el perfil de los jubilados. Dejar de trabajar ya no significa estar inactivo y desde el Ayuntamiento de Castellón tenemos que aprovechar vuestra fuerza y vuestro talento”, ha remarcado. Al respecto, Carrasco ha puesto en valor la labor que realizan la treintena de asociaciones de gente mayor que hay en la capital así como la Universitat per a Majors de la Universitat Jaume I (UJI).

“Las nuevas generaciones deben ser conscientes del importante papel que realizáis para que la conciliación sea posible, porque los niños de hoy serán los mayores del futuro”. “No hay nada que me llene de más felicidad que ver a mis mis hijas jugar con sus abuelos y pienso que las familias del siglo XX debemos transmitirles a nuestros pequeños la importancia de vuestra labor”. “Jornadas intergeneracionales como las que vivimos desde ayer y hasta esta tarde en Castellón deben servir para ello. Os merecéis el respeto de toda la sociedad no solo hoy, sino todos los días del año”, ha apuntado.

En el acto de esta mañana han participado los alumnos de tercero y cuarto de Primaria del colegio Cervantes, con quienes la alcaldesa ha mantenido una animada conversación. Carrasco les ha invitado a respetar a sus yayos y les ha pedido que les digan “te quiero” todos los días. Otro momento destacado de la mañana se ha producido con el flashmob protagonizado por los pequeños y la Asociación de Jubilados y Pensionistas Cardona Vives. Un baile al cual se han sumado los presentes en la plaza y en el que también han participado la alcaldesa y la edila de Gente Mayor. Además, los escolares y todos aquellos que se han acercado a la plaza Mayor han podido conocer las actividades que realizan una decena de agrupaciones que reúnen a los pensionistas castellonenses, se han hecho fotos en el photocall y han nutrido de hojas el tronco del árbol de los deseos. También se han acercado al puesto del Teléfono de la Esperanza, fundamental para quienes están solos y encuentran al otro lado del teléfono una voz amable con quien hablar. La programación sigue esta tarde con el concierto ‘Una vida de cine’, a cargo de la Banda Municipal de Castellón.