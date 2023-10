Las principales divergencias entre ambos han radicado, principalmente, en la apertura de la plaza, la zona verde y los bancos. El portavoz adjunto del PSOE, José Luis López, ha afirmado que la alcaldesa popular «ha abierto la plaza de la Paz solamente para lucirse pese a no estar acabada ni con las obras recepcionadas», a lo que el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, ha respondido que se había aperturado «para facilitar la movilidad de los ciudadanos y con la aprobación del coordinador de seguridad y salud de estas obras».

Otro de los puntos de debate ha estado relacionado con los bancos que, según los socialistas, el proyecto incluía este tipo de mobiliario con respaldo y no estaban puestos así. En esta cuestión, el edil de Urbanismo ha respondido que se colocarán respaldos --de hecho este diario ha podido comprobar que esta piezas ya estaban preparadas junto a los mismos bancos--.

Finalmente, la vegetación y zona verde ha sido la última de las cuestiones divergentes entre ambos políticos. «El proyecto contempla poner bancos alrededor de las jardineras, arbustos y flores en las zonas de las palmeras, culminar el jardín vertical o instalar la plataforma del Bicicas, el aparcamiento de patinetes, el punto de recarga y la fuente», ha dicho López. «Basta ya de mentiras», ha afirmado. Toledo, en este sentido, ha reconocido que están pendientes estas cuestiones y ha anunciado que la obra se terminará según estaba prevista pero después «adaptaremos la plaza para que sea más verde y accesible para toda la ciudadanía». Ha recordado, también, que este proyecto de la plaza de la Paz «no es el nuestro».

«La amnistía es una cuestión del gobierno de Pedro Sánchez y no de Amparo Marco». Esta ha sido este viernes la respuesta de la senadora socialista por Castellón y exalcaldesa de la capital de la Plana hasta el pasado mes de junio tras ser preguntada por esta ley en su comparecencia ante los medios de comunicación.

En cuanto a las ayudas a la cerámica, Marco ha recordado que de momento el gobierno «está en funciones» pero ha afirmado que Pedro Sánchez «siempre ha mostrado su apoyo a este sector porque para él es prioritario». No obstante, «yo seguiré defendiendo los intereses de la provincia como he hecho siempre por Castelló». La actual senadora ha destacado, por otra parte, que gracias a la aprobación de la adenda de España por parte de la Unión Europea, «vamos a recibir 163.0000 millones de euros de Next Generation a nivel nacional». Unos fondos que, según Marco, colaborarán a la transición ecológica y la digital así como a mejorar la sociedad y a que España siga siendo líder en la ejecución de los fondos europeos.

«Este dinero contribuye a transformar nuestras ciudades para que sean más verdes y humanas, así como la economía», ha concluido la socialista.