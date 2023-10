La gaiata 13 Sensal té uns representats de luxe per a les festes de la Magdalena del 2024.

Madrina

Està orgullosa de ser la madrina de Sensal per a les festes del 2024. Un sector al qual estime. Marina Leva Dolz té 19 anys i enguany tindrà un bonic regal d’aniversari: la seua presentació al Palau de la Festa aquest dissabte. Eixe dia compleix els 20. Ha estudiat auxiliar d’Infermeria i, actualment, treballe en una residència de majors.

Va començar en el món de la gaiata 13 al 2020, en el qual va ser portaestendard infantil. En 2023 ha sigut madrina d’honor i per al 2024 és madrina de l’associació festiva. Un càrrec que tenia moltes ganes d’ostentar.

Entre les aficions de Marina Leva, germana de la presidenta, destaquen passar molt de temps amb la seua família i amics, anar de tant en tant a la pista de birles, acudir al cinema o simplement prendre un café. «El que més il.lusió em fa és representar la meua gaiata amb tot l’orgull del món, estic molt agraïda de l’oportunitat que m’han donat i per això viuré les festes enguany al màxim i espere que tota la comissió les visquen i les gaudisquen igual de bé o més que jo», destaque.

En aquest cicle fester espera passar-lo «de meravella amb totes les meues companyes de diferents gaiates, amics, família i, òbviament, amb el meu sector». Serà, un període molt especial, del qual Marina Leva destaca l’ambient de tot Castelló, per viure de nou i un altre any més estes esperades festes. «M’encanta veure els somriures i la il.lusió de la gent que acompanye a cadascuna de les gaiates i que representen als 19 sectors de la nostra ciutat», diu la jove, qui confia a no perdre’s ni un segon d’aquesta setmana tan esperada per a ella. «Vull viure i sentir tots els actes al màxim; l’ofrena de flors, la desfilada de gaiates, les mascletaes,…», afirme.

No obstant això, la madrina de Sensal del 2024 també recorde les múltiples activitats que organitza el sector durant la setmana gran, com és la desfilada dels cavallers pels carrers i els concerts en la carpa totes les nits.

Sap perfectament la responsabilitat que ha assumit. «Ser madrina significa molt per a mi perquè enguany represente a una figura important per a la gaiata i per a tota la meua cort», explica, després de recordar la confiança que té la comissió en ella com a madrina 2024 i l’afecte cap a tots els seus membres que l’acompanyaran en esta edició».

«Portar la banda de la gaiata 13 és tot un honor i orgull perquè gràcies a tots ells la tinc posada i els agraïsc eixa confiança i tot l’esforç que realitzen per organitzar una presentació, fer els monuments o simplement per traure’m un somriure», afirma. «Estic molt agraïda per pertànyer a esta comissió que és part de la meua família, sé que puc comptar amb ells tant sempre, els vull molt i sempre estaran en el meu cor», finalitze, emocionada, la jove.

Un nomenament molt emotiu que va ser aquest estiu

Castelló q El nomenament dels màxims representants de Sensal va ser aquest estiu, el 29 de juliol, en el restaurant Ágora de la ciutat de Castelló. Les dos madrines, la presidenta i el president infantil van viure aquest acte amb molta emoció i responsabilitat. Les seues respectives famílies també son part important d’aquest sector magdalener.

Madrina infantil

Quan Alba Zajara Albalate parle de la gaiata 13 Sensal, de la qual enguany és madrina infantil, se li il·lumina la careta. Il·lusió, emoció, responsabilitat i alegria és el còctel de sensacions que viu esta castellonenca des que va ser nomenada màxima representant infantil d'este sector.

Té 9 anys, estudia 4t de primària en el col·legi públic Exèrcit i té un ampli currículum festiu. Ha estat a la gaiata 2 Fadrell des de 2019; i en 2022 va passar a formar part de la comissió de la gaiata 13 Sensal com a dama d’honor i, este passat cicle fester, com a madrina d’honor. «Enguany tinc la gran sort de ser la madrina de la meua volguda Sensal», afirme.

Entre les seues aficions destaca jugar amb els seus amics al parc, fer balls de tiktok i maquillar-se. Estes les haurà de compaginar amb les seues responsabilitats com a madrina infantil, un any en què ha viscut amb especial intensitat l’acte de la imposició de bandes en el Teatre Principal quan va rebre la banda blanca. Està segura que gaudirà d’un gran any. També espera amb especial emoció l’acte de la presentació al Palau de la Festa d’este dissabte, on rebrà la banda de la seua volguda gaiata.

«Espere que siga un any inoblidable amb el meu presi infantil, la meua madrina i la meua presidenta perquè el passarem genial», explica Alba Zajara. «Segur que tots els moments seran meravellosos i espere que tota la meua comissió estigue orgullosa de mi», destaca.

A la madrina infantil de Sensal li agraden tots els actes però si ha de destacar alguns s’inclina per l’ofrena de flors a la Verge del Lledó, el multicolor, la fira i «els petards». En fi, «espere no perdre’m res perquè m’agrada tot».

«La vida en la gaiata Sensal és molt especial perquè durant la setmana de la Magdalena tenim diverses desfilades pel sector, també hi ha xocolatà. És molt guay», explique la xiqueta.

Finalment, a Alba Zajara li encante anar al Palau de la Festa. «M’ho passe molt bé, ens fem fotos, ballem i a vegades fem les nostres mini presentacions», diu.

President infantil

Román Pinilla Sanz, president infantil de la 13 està encantat de representar a tots els xiquets del sector. Té 11 anys i estudia 5é de primària en el col.legi públic Exèrcit de Castelló.

Malgrat ser el seu primer any en una gaiata, ha entrat per la porta gran de les festes de la Magdalena en ostentar este càrrec en el si de Sensal. Sempre ha volgut gaudir de les festivitatas fundacionals en una gaiata i enguany el seu somni s’ha complit. A Román Pinilla li agrada divertir-se amb els seus amics al parc i també anar a les seues classes de judo.

Enguany és un any especial i està molt il.lusionat per acompanyar a la seua amiga (que és la madrina infantil Alba) com a president, així com fer nous amics de les diferents gaiatas.

La diversió la té assegurada en este cicle fester que segur que sabrà aprofitar representant als més xicotets de Sensal. «M’agradaria passar-m’ho molt bé amb les meues madrines i presidenta, i divertir-me amb els xiquets de la nostra gaiata», destaque. «El que més m’agrada de les festes de la Magdalena és anar a les mascletaes i tirar petards amb els meus amics pel carrer», explica este castellonenc. Destaca que, enguany, el càrrec de president infantil li permetrà viure les festes dins d’una gaiata per primera vegada, així com participar, vestit de llaurador, en la romeria a l’ermita de la Magdalena o, de castellonero, en la desfilada de gaiates que espere amb especial il.lusió.

Les presentacions de les gaiates al Palau de la Festa, els dissabtes, són dels actes que més li agraden perquè, reconeix, li encanta jugar i ballar amb tots els presidents infantils. Román Pinilla vol animar a tots els xiquets del sector a que s’ho passen súper bé en els actes de les festes de la Magdalena i del sector «perquè hi haurà coses molt boniques i divertides». El nou president infantil de Sensal està molt content d’aquest càrrec que té i està segur que va a gaudir de la setmana gran junt als membres de tota la comissió. Està a la espera de l’inici de les festivitats i aquest dissabte viurà un dels actes més emotius com a president infantil de Sensal per a 2024.

Nova presidenta

Andrea Leva Dolz és la nova presidenta de la gaiata 13 Sensal i assumeix el càrrec amb il.lusió i responsabilitat perquè el sector continue sent referent en el panorama festiu. La màxima responsable d’este col.lectiu és membre del mateix des del 2018 i un any després va ser madrina de la comissió i ha continuat en Sensal como a gaiatera d’honor i, enguany, com a presidenta de l’associació. Este any fester serà especial per a Andrea Leva. Afirma que serà «emocionant i és tot un repte, ja que és el meu primer any com a presidenta i vull que la comissió de Sensal, així com tots els castellonencs, gaudisquen d’unes festes de la Magdalena, així com d’un any fester meravellós».

I perquè este objectiu es faça realitat, la comissió ja treballa en els preparatius de la setmana gran amb activitats per a totes les edats.

Andrea Leva, com a presidenta, no vol deixar passar l’oportunitat per a sol.licitar a la regidoria de Festes que esta àrea municipal «ajude o promocione a les gaiates de la perifèria en totes les seues programacions festives». «A més, volem que s’habilite la finestreta única mesos abans a les festes fundacionals per a agilitzar els permisos i tràmits pertinents», destaca.

En quant als monuments 2024, la gaiata ja està treballant en els mateixos des del punt de vista tradicional i alhora innovador, amb detalls que són sorpresa però seguint la línia d’estos últims anys. Així, la gaiata infantil és d’Elia Fajardo i Carlos Chippirraz es l’artista del monument gran.

«Estem desitjant que tota la ciutat de Castelló gaudisca del treball realitzat pel nostre equip escorxador i vidrieres al qual vull agrair-los la seua labor», afirma la presidenta, qui es mostra partidària de la necessitat de donar a conéixer el monument gaiater tant a nivell nacional com a internacional.

«És important destacar la singularitat d’este com a símbol fester, perquè les gaiates són el major valor que tenim», prossegueix. «És el símbol únic dins del panorama fester que ens distingeix d’altres festes», finalitza Leiva.