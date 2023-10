La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha mostrado su compromiso con las asociaciones del tercer sector y ha anunciado que “pondremos en marcha el I Plan de Voluntariado para ayudar a entidades como Patim a contar con el apoyo humano que necesitan para poder desarrollar su labor diaria”. La munícipe ha hecho estas declaraciones durante la reunión que ha mantenido con el presidente de la citada organización, Francico López. Un encuentro en el que también ha participado la edil de Bienestar Social, Maica Hurtado. “La necesidad de articular un sistema que les permita encontrar personas dispuestas a colaborar ha sido una de las principales demandas de Patim y tienen nuestro compromiso de que así será”, ha señalado.

En concreto, “Castellón contará con una Oficina del Voluntariado donde inscribirse y desde la cual derivar a estos ciudadanos a las organizaciones necesitadas de recursos”, ha explicado. “Vivimos en una ciudad que es muy solidaria y nos consta que hay muchas personas dispuestas a colaborar que no saben ni cómo ni dónde hacerlo. Vamos a crear los cauces que faciliten su incorporación en las entidades que las requieren”, ha argumentado. “Queremos hacer de Castellón una ciudad más social, igualitaria, integradora y con oportunidades para todos. Proyectos como este van en esta dirección”. “Vamos a escuchar a las entidades del tercer sector, las que no tienen ánimo de lucro y llegan allí donde las administraciones no lo hacemos, para conocer sus carencias e ir de su mano para atender a las personas que más lo necesitan”.

En este sentido, ha puesto el acento en la labor que se realiza desde Patim que trabaja para dar una respuesta profesional al fenómeno de las adicciones y la exclusión social. “Apostamos por una prevención de las adicciones que sea transversal, con la ayuda de nuestra Policía Local, recuperando campañas de información a los jóvenes”, ha afirmado. “Pensamos que una buena opción para luchar contra las adicciones juveniles que, por desgracia, van al alza, es ofrecer alternativas de ocio y también estamos trabajando en ello”. Además, ha resaltado la labor de esta entidad para eliminar los estigmas que sufren los adictos a las drogas y que, en muchas ocasiones, suponen un freno a su reinserción.