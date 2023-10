Màgia, diversió i malabars en honor a Marina, Alba i Román, de Sensal, en el seu gran dia a Castelló

Els membres de la comissió de la gaiata 13 Sensal van viure dissabte passat una presentació divertida i especial en la qual els màxims protagonistes, Marina Leva, Alba Zajara i Román Pinilla a més de la presidenta, Andrea Leva, van poder gaudir d’un esdeveniment ambientat en el món del circ.

Malabars, cistelles i balls es van mesclar amb la tradició magdalenera castellonense en una nit única per a tots els socis de Sensal. Malgrat que va ser un acte molt emotiu, va haver-hi tres moments de rellevant importància i que van significar molt per a la comissió. El primer d’ells va ser la imposició de bandes a les madrines; el segon, va ser el lliurament del pergamí i la insígnia al president infantil per part de la regidora de Festes, Noelia Selma, i el màxim responsable de la Gestora de Gaiatas, José Antonio Lleó, ja que el passat dia 8 de setembre, este no va poder ser present en l’acte oficial; i el tercer, el nomenament de Carlos Chippirraz, expresident de la 13 durant 12 anys, com Sensaler de l’Any 2014 i al qual també van rendir tribut totes les seues estimades madrines.

La presentació va començar amb la presència dels portaestendards, Iván Alfonso i Jorge de la Rosa, seguits de les col·laboradores, Edurne Hidalgo, Judith Albalate i María Cano. Van seguir les madrines del 2023, Náyade Valverde i Andrea Chippirraz i les dames i acompanyants. Carla Beltrán amb Israel Rodríguez; Esther López amb Héctor Mila; María Peralta amb Gabriel Alfonso; Carla Tauste i Nicolás Gas; i Paula Muñoz al costat d’Arcadi Babiloni. I després d’estos, van aplegar la dama d’honor infantil, Olivia Mateu i la madrina d’honor infantil, Nayra Luque.

Sentides ofrenes

Les ofrenes de col·lectius i institucionals, així com la del Patronat Municipal de Festes que la van realitzar els familiars de les madrines, Carla Albalate, Iris Guerra i Rafael Leva van donar pas a la desfilada de retorn i després dels homenatges a les màximes representants de la gaiata del 2023, un altre espectacle circense va donar pas a les madrines del 2024 per a finalitzar l’acte tan emblemàtic.

La presentació de la gaiata Sensal, la 13, va ser molt emotiva i a esta va prosseguir el ball en el qual van participar els assistents encara que abans d’este, el món de la festa va ballar el tradicional Rotllo i Canya en el Palau de la Festa de Castelló. Aquest recinte de la avinguda Chatellerault va lluïr el seus millors gal.les un dissabte més per a acollir este acte del nou cicle fester de la setmana gran de la capital de la Plana.