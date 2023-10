Catalán: «Hemos de escuchar a los vecinos para hacer un Castellón más seguro»

Francisco Javier Catalán, de 48 años, casado y con dos hijos, es, desde ayer, el nuevo comisario jefe de la Policía Local de Castelló. Con un curriculum impecable y una gran carrera profesional en el Cuerpo, asume este cargo con ilusión y dispuesto a trabajar duro. Tomó este miércoles posesión de su cargo en un acto en el salón de plenos presidido por la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y al que también asistió el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá.

--Comisario jefe, enhorabuena.

--Muchas gracias. Para mí es un gran honor poder dirigir la Policía Local en la que nací y crecí profesionalmente pero también es una gran responsabilidad además de ser un orgullo. Conlleva para mí un compromiso especial con mi ciudad natal y en la que resido.

--¿Qué balance hace de su anterior cargo, coordinador del área de Seguridad y Emergencias?

--Tengo que decir que la ciudad puede estar orgullosa de los servicios de seguridad y emergencias con los que cuenta. En la Policía Local y en el servicio de bomberos hay extraordinarios profesionales para hacer frente a cualquier emergencia que se plantee, así como un gran voluntariado de protección civil. No quiero olvidarme de los funcionarios del Negociado del Área de Seguridad, auténtico motor para que todo el trabajo burocrático que generamos o que se nos solicita, siga el cauce adecuado. Quizás el procedimiento legal para cubrir las vacantes de personal funcionario que se han generado, por ejemplo, con motivo de la aprobación de la jubilación anticipada, no sea lo más ágil que quisiéramos, pero me consta que están en marcha los procedimientos para que a la mayor brevedad estas circunstancias se puedan corregir. También he de decir que durante este tiempo se han sentado las bases para que podamos optimizar los recursos de los que se disponen en el área.

--Desde ayer, tiene nuevas responsabilidades. ¿Cómo ve en estos momentos a la Policía Local de Castelló? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades?

--La Policía Local de Castelló siempre ha sido un referente para otros cuerpos municipales, a todos los niveles. Me consta que todos mis antecesores han trabajado para que así fuera. Necesitamos que esa circunstancia se vuelva a repetir con la instauración de buenas prácticas y una formación que sea atractiva y útil para nuestros agentes y mandos. Necesitamos crear un plan de comunicación interno para que los policías conozcan lo que está sucediendo en el entorno en el que prestan servicio, pero también externo para que la sociedad sepa lo que hace su policía. También es necesario completar las vacantes existentes así como conseguir una optimización de nuestros recursos humanos para ampliar el despliegue operativo. La mejora de las dependencias policiales o la dotación de material es otra de las cuestiones que habría que abordar. En muchas de estas necesidades ya se está trabajando, como es la cobertura de vacantes. Hay que decir que esta es una plantilla atractiva para muchos agentes y, al igual que los mandos, están bien formados y son capaces de asumir los retos que se planteen. Las estructuras para que todo esto sea posible ya están creadas, pero es necesaria una racionalización, optimización y reasignación de tareas para que el despliegue sea efectivo.

--¿Cuáles son los proyectos nuevos que va a llevar a cabo?

--Soy un firme defensor de la policía de barrio. La Policía Local es, por antonomasia, el cuerpo más próximo a los vecinos. Esto quiere decir que tenemos que ser capaces de estar presentes en nuestros barrios, escuchando a la ciudadanía y canalizar todas esas peticiones. Nuestros vecinos son quienes mejor conocen sus barrios y nosotros tenemos que recoger esa información para hacer de Castellón una ciudad más segura. La formación va a ser una prioridad así como la especialización de los operativos. También se va a poner todo el foco en la digitalización y en la dotación de nuevas tecnologías para desarrollar operativamente el trabajo de una manera más efectiva. Es mi intención mantener un diálogo fluido con todos los representantes sindicales de esta plantilla para afrontar los retos que se nos plantean y cuestiones que han quedado pendientes.

--¿Cómo calificaría a la Policía Local de la capital de la Plana?

--Esta es una plantilla bien formada, implicada y dispuesta a afrontar las cuestiones que se le planteen pero necesitada de una redistribución operativa, cubrir sus vacantes y una mayor proximidad hacia nuestros vecinos. Disponemos de un parque de vehículos renovado para operar eficazmente.

--¿Tiene previsto reforzar algunas secciones para mejorarlas o eliminar alguna de ellas?

--Soy partidario de hacer las cosas sencillas, sin renunciar a la especialización de unidades. Pero no debemos olvidar que, ante todo, somos policías locales y tenemos, en nuestro conjunto, una serie de competencias irrenunciables. Quiero decir con esto que hay tareas que pueden ser llevadas a cabo por cualquier policía local sin una mayor especialización ni encorsetamiento en secciones, lo cual redundará en una mejora de nuestra capacidad de respuesta. Hay que hacer un análisis de la situación en la que nos encontramos, para después aplicar las medidas correctoras necesarias y crear equipos de trabajo. Creo oportuno dotar de un mayor número recursos humanos en áreas tan importantes como la policía de barrio y la de tráfico.

--¿Cuáles son sus prioridades al frente de los agentes municipales de la capital de la Plana?

--Todas las zonas de Castellón necesitan un buen servicio de Policía Local que las atienda. El Grao y la Marjaleria van a ser prioritarios, teniendo la firme intención de dotarlos de personal suficiente.

--Finalmente, comisario jefe. Castelló, ¿es una ciudad segura?

--Rotundamente, sí. La Policía Local también se coordina con los otros Cuerpos policiales. Evidentemente el fenómeno criminal es inherente a las sociedades y la seguridad 100% no existe, pero es ahí donde debemos centrar nuestros esfuerzos, tanto en su prevención como en la adopción de las medidas que correspondan.