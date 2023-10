La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha asistido este sábado a los actos del centenario de remodelación del edificio del Real Casino Antiguo. Un evento en el que se ha recordado la trayectoria cultural de este emblemático espacio y se ha realizado la imposición de insignias a los socios que han cumplido 50 años vinculados a esta sociedad. Begoña Carrasco ha subrayado “que el Casino es el corazón de esta ciudad. Y un ayuntamiento que no sabe donde tienen el corazón, no sabe nada de esta ciudad ni de su historia. No sabe nada de la institución más antigua de este tipo en España y qué representa para los castellonenses, desde 1814. El Casino siempre ha estado ahí. Desde antes de que existiésemos ninguno de los que estamos aquí y seguirá estando después. El centinela cultural de esta ciudad”.

Y ha añadido que se recuperará el convenio que el Ayuntamiento tenía con el Casino Antiguo en los primeros años desde que se firmó por primera vez. El Real Casino Antiguo se ha consolidado como uno de los espacios más importantes y visitados de la ciudad. El edificio acoge a lo largo de todo el año infinidad de actividades tanto para socios como para el público general, conciertos, conferencias o presentaciones literarias, entre otros. La máxima representante municipal ha recordado que “hace tan solo unos días, el 24 de septiembre, recibí en mi despacho del Ayuntamiento de Castellón, a una representación de la junta y socios del Casino Antiguo, con su presidente Francisco Jáuregui a la cabeza. Y hoy quiero repetir las mismas palabras que les dije en privado a ellos. Me comprometo a devolver al Real Casino Antiguo su papel de epicentro cultural y social de Castellón. Donde se merece. Un papel que nunca ha perdido a nivel emocional entre los vecinos de Castellón, pero sí a nivel de respaldo institucional”. El acto contó también con una magistral conferencia del cronista de la ciudad, Antonio Gascó, sobre el emblemático edificio que obtuvo un gran éxito de acogida por parte del público asistente al evento.