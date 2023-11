El miércoles fue un joven de 28 años quien se encadenaba a un árbol en Madrid para iniciar una huelga de hambre en protesta de la amnistía, y este jueves ha sido un hombre con los mismos argumentos quien ha iniciado la guerra por su cuenta en pleno centro de Castelló.

Para sorpresa de los presentes en la plaza Mayor y en la plaza Santa Clara, un varón ha irrumpido con un megáfono con proclamas en contra del pacto al que esta misma mañana han llegado el grupo socialista y los nacionalistas de Junts.

Acuerdo para la investidura

Después de acordar la ley de amnistía con ERC, el PSOE ha hecho lo mismo con Junts per Catalunya, resolviendo la investidura de Pedro Sánchez que se prevé para la próxima semana, a falta de que el PNV confirme un apoyo que se da por casi seguro. Socialistas y posconvergentes han sellado este jueves su acuerdo y han superado las divergencias que aparecieron el pasado jueves.

Polémicas declaraciones en València

El segundo teniente de alcalde de València y máximo responsable de Vox en el Ayuntamiento de València, Juanma Badenas, ha señalado que ser nazi "no es un delito" ya que, según ha explicado, "el pensamiento no delinque". "Ser nazi no es un delito, no lo sería nunca, pero se debe dejar el derecho a la libertad ideológica", ha indicado Badenas en una entrevista este jueves en PlazaRadio.

La reflexión de Badenas ha sido al señalar que la policía podría no seguir "cualquier orden del ministro Marlaska" en relación a las protestas en Ferraz de esta semana ante las que acabaron cargando contra algunos manifestantes que lucían simbología nazi. Así, ha indicado que la policía debe "simplemente separar a las personas que tienen una actitud violenta", pero no a quienes "solo tienen símbolos que no atentan contra nadie".