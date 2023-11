Entre las muchas actividades extraescolares que abundan en los centros escolares de la provincia, una de las menos frecuentes es la de radio. El Colegio Armelles, así como el CEIP La Moreria de Les Coves o el Germans Ochando de Almassora es uno de los que ofrece esta alternativa para los pequeños alumnos y periodistas.

Ferran Huedo, el administrativo del centro, ha tomado el relevo de su hermano Pascual, que fue el pionero en esta actividad. “Hacemos un programa cada semana que dura aproximadamente media hora y vienen invitados de mucho prestigio. Después colgamos el programa en la web del colegio y se escucha mucho”, admite el ‘director’ de la infantil emisora.

Considera Ferran que la iniciativa “es muy positiva para los niños porque incentiva el trabajo en equipo, la lectura, la pronunciación, hablar en público…”. Pese a que está enfocada a todos los alumnos admite que los más pequeños, los de infantil, son harina de otro costal: “Trabajar con estudiantes de 6 a 12 años es una cosa, pero los de 3 a 6 es difícil controlarlos. Cuando estás con ellos admiras aún más a los profesores”.

La radio del Colegio Armelles de la capital de la Plana surgió “hace unos cinco años” gracias al tesón del profesor Pascual Huedo, que al jubilarse el pasado curso cedió el testigo a su hermano Ferran: “Nadie lo quería coger y me sabía mal que se perdiera el proyecto; además reconozco que me lo paso bien porque siempre me ha gustado escribir y poco a poco voy ganando experiencia”.