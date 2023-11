El salón de plenos del Ayuntamiento de Castelló ha acogido este viernes la celebración de un pleno extraordinario "por la igualdad y en contra de la amnistía" convocado por las fuerzas de derechas y en el que el grupo municipal se ha levantado antes de comenzar el debate porque, según la portavoz socialista, Patricia Puerta, "se trata de una sesión plenaria que no cumple con lo establecido en el reglamento orgánico del pleno, al no tratar temas de competencia municipal, por lo que nuestro grupo no va a ser partícpe de la instrumentalización política que PP y Vox están haciendo de este Ayuntamiento". La misma decisión se plasmó también en el pleno de la Diputación Provincial de esta semana por parte de los socialistas.

El pleno, en el que se ha aprobado con los votos a favor del PP y Vox el acuerdo en contra la ley de la amnistía y no ha prosperado la enmienda a la totalidad que había presentado el grupo municipal de Compromís, se ha prolongado por espacio de cerca de una hora.

Tras la salida del PSOE, ha tomado la palabra la propia alcaldesa, quien ha destacado: "A mí también me daría vergüenza defender la amnistía pero los castellonenses les pagan por debatir" (en referencia a los concejales del PSOE). "Dónde otros se levantan, esta ciudad tiene un gobierno que no permitirá que el voto de un catalán valga más que el de un castellonense". Una afirmación que ha arrancado los aplausos del público como ha sucedido tras el alegato final que ha realizado la primera edila al finalizar el turno de debate.

Vox y PP

Durante sus respectivas intervenciones, tanto el representante de Vox, Antonio Ortolá, como el del PP, Vicent Sales, han arremetido contra Pedro Sánchez y en contra de la amnístía. "Los socialistas no han tenido la vergüenza de estar aquí. España no se vende tan fácil". Además, ha defendido que la amnistía sí que es un tema imporante "de España en este momento y, por tanto, para Castellón". "Somos el partido del orden y la ley y lo vamos a respetar", ha destacado.

Por su parte, Sales, del PP, ha dicho que en democracia, la valentía es sentarse y escuchar y no levantarse e irse", en alusión al PSOE y ha recordado que la ley de amnistía implica "la ruptura de los principios constitucionales de igualdad, seguridad jurídica y de la separación de poderes", al igual que también ha hecho la propia alcaldesa. Para Sales, Pedro Sánchez y el PSOE "no han puesto límite al precio exigido por los partidos separatistas y estos acuerdos son el resultado de la debilidad del PSOE y causa enfrentamiento e incerteza entre la ciudadanía porque la amnistía es anticonstitucional". Finalmente, ha reiterado que los socialistas han pasado de ser "nacionalsocialistas a ser un partido socialpopulista con tintes fascistas". "¿Esto que es, una república bananera?", se ha preguntado Sales, quien ha afirmado que ahora una comisión constitucional revisará las decisiones de los jueces.

Compromís

Por su parte, el concejal de Compromís Pau Sancho (el portavoz Ignasi Garcia ha aludido motivos de agenda y no ha estado presente al igual que tampoco han asistido los ediles socialistas José Luis López y Pilar Escuder).

Sancho ha destacado que en este pleno "no debatimos sobre la amnistía, es un pleno contra una investidura legítima acordada enre fuerzas legítimas, es un pleno contra el resultado electoral. El nacionalista ha hecho un llamamiento a volver a la política, que es la única herramienta para resolver problemas que no son políticos y de dónde nunca teníamos que haber salido". Este pleno es una "completa instrumentalización partidista del Ayuntamiento de Castelló, que solamente responde a los intereses del PP y a una orden que emana de Génova". "Los silencios de la alcaldesa frente a los problemas de los ciudadanos y sus gritos siguiendo las consignas que les imponen desde Madrid solo demustra que usted es primero presidenta del PP y luego alcaldesa de Castelló", ha proseguido Sancho, quien ha remarcado que la gente de Castelló "necesita que se hable de sus problemas y de sus soluciones no de lo que le venga bien a Feijóo y al PP".

Alcaldesa

Por su parte, la alcaldesa de Castelló, al finalizar el debate, ha afirmado que el gobierno municipal y el Ayuntamiento "siempre va a estar en la Defensa de la Constitución, porque es el documento que garantiza la igualdad y los derechos de todos los españoles. Y con los acuerdos que ha firmado el presidente del gobierno con todos los partidos separatistas no está garantizada" y ha defendido la separación de poderes, principio básico de nuestra democracia, principio "que ha permitido que durante 45 años nuestro país se haya convertido en la gran nación que es, y con los acuerdos que ha firmado el presidente del Gobierno con todos los partidos separatistas, no está garantizado". "Este Ayuntamiento siempre va a estar con la defensa del Estado de las Autonomías y los principios que rigen el equilibrio entre los territorios, con los acuerdos que ha firmado el presidente del Gobierno con todos los partidos separatistas, no está garantizado", ha destacado que no es normal que "un prófugo de la justicia que se fugó de Cataluña en un maletero vuelva a España en loor de multitudes y decidiendo el destino de este país, atacando a jueces, mermando libertades, negociando privilegios…"

Ha defendido el motivo de celebración del pleno: "Porque que Pedro Sánchez prometa 15.000 millones de euros para los Cercanías de Cataluña, supone que los Cercanías entre Valencia y Castellón seguirán estando a la cola en el servicio de calidad. Y a ustedes, no les hemos oído decir que no quieren eso, que es lo que se sobreentiende cuando votan a favor de la Amnistía", que Pedro Sánchez se comprometa a impulsar inversiones en Cataluña, significa que el Corredor mediterráneo a su paso por Castellón seguirá avanzando a paso de tortuga o que la necesaria ampliación del puerto de Valencia no salga adelante, porque la prioridad será centralizar todo el esfuerzo inversor y estratégico en el de Barcelona, o el de Tarragona, en detrimento del de Castellón, y lo que ello significa para la industria azulejera y todos el tejido productivo que tiene nuestra ciudad".

"Los castellonenses tienen que saber que el PSOE y Compromís de Castellón votan sí a la amnistía, sí a que Cataluña y el País Vasco se lleven las inversiones, sí a que haya territorios de primera y de segunda, sí a que no haya separación de poderes, sí a que los jueces sean señalados, sí a que se imponga el discurso de que hubo un terrorismo de estado, con el lawfare sí a que en España no hay democracia. A todo eso han votado ustedes hoy que sí. Y eso, los castellonenses, lo tienen que saber. Como también tienen que saber que aquí hay un gobierno que los va a defender, que va a reclamar lo que es justo para ellos y que vamos a alzar la voz donde sea necesario, en todas las instancias, para que Castellón esté en el mapa. Y mientras, ustedes, sigan riéndole las gracias y aplaudiendo al señor Sánchez que nosotros seguiremos trabajando para que el voto de los castellonenses tenga el mismo valor que el de un catalán, un vasco o cualquier otro ciudadano del resto de Españ", ha finalizado la primera edila.