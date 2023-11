Duras criticas las que los socialistas de Castellón han vertido hoy martes sobre el «ninguneo» del president de la Generalitat, Carlos Mazón, a la capital en los presupuestos del Consell para el 2024. La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló, Patricia Puerta, ha analizado pormenorizadamente, junto con los diputados autonómicos por Castellón Rafa Simó y José Luis Lorenz, los «recortes históricos en las inversiones para la provincia y la ciudad, demostrando la «nula influencia de la alcaldesa, Begoña Carrasco, y la consellera castellonense Salomé Pradas».

Muy reivindicativa

Puerta ha sido muy reivindicativa, denunciando que «Mazón torea a Carrasco con los presupuestos de 2024». «La ciudad ha sido ninguneada y el gobierno de PP y Vox ha vendido humo a la ciudadanía durante meses con proyectos que no aparecen en las cuentas autonómicas», señaló, avanzando que «el Grupo Socialista en Les Corts presentará enmiendas para que amplíen la irrisoria partida para la ciudad y que sus proyectos humo pasen a ser hechos». «Son unos presupuestos indignantes, ridículos y decepcionantes», ha calificado la portavoz socialista municipal.

La portavoz socialista recrimina al PP que “sí tengan dinero para una Fundación del Toro de Lidia con sede en Madrid, pero ni un euro para dotar a la ciudad de unas instalaciones sociales para nuestros mayores. Es de vergüenza, señora Carrasco”, ha añadido Puerta.

Lo más “indignante” de todo, a juicio de la portavoz socialista, es que “la alcaldesa continúe mintiendo a la ciudadanía, pues ayer mismo, en el Consejo Social de la Ciudad, volvía a vender esta residencia de mayores y las unidades de respiro por distritos, aun sabiendo que los presupuestos del Consell no contemplan ninguna partida presupuestaria”.

Un 20% menos para la ciudad

Después de que las cuentas presentadas por el president y que ya han pasado el primer tramo para aprobarse después de que PP y Vox tumbaran las enmiendas a la totalidad de PSPV y Compromís, Simó especificó que «suponen un recorte en la inversión para Castelló del 20%, una discriminación y un freno a nivel económico y, sobre todo, social». «El presupuesto supone una caída del 40% en las cuentas de Labora, de un 30% en el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial y un 65% en el Instituto Valenciano de Finanzas», ha explicado Simó, que denuncia que «justo la dotación para Infraestructuras, de la consellera de Castelló Salomé Pradas, es la que más rebaja sufre, un 34%».

Carrasco: «La ronda oeste es un proyecto de legislatura, prioritario" La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, respondió a las acusaciones del PSOE sobre la falta de presupuesto para la ronda oeste de circunvalación, alegando que «se está trabajando desde el minuto 1 con la Conselleria y desde el consistorio se han destinado 5 millones del presupuesto municipal de 2024 para la expropiación de los terrenos», tal y como publicó ‘Mediterráneo’ este domingo. Carrasco dijo alto y claro que «es un proyecto de legislatura, prioritario para la ciudad» después de años de «no hacer nada».

Proyectos sin consignación

Sobre la mesa, dejan, puntualizó, «proyectos que deben ejecutarse al inicio de la legislatura o no se llega» como «la ampliación del Hospital General, que no un hospital nuevo como anunció el expresidente Puig como primer recorte», la ronda oeste, para la que solo se han presupuestado 75.000 euros que no llegan ni para redactar el proyecto y que proyectan solo en un tramo, con un presupuesto total de 28,5 millones, lejos de los 40 anunciados, o también qué va a pasar con el edificio de Borrull, con la residencia de la calle Onda o con las 35 horas de los sanitarios o la desaparición de inversiones en FP, palanca y motor laboral que sí se han hecho en Vall d’Alba y Sagunt, pero no en la demandada FP Marítimo-Pesquera que reivindica Castelló y su sector afín», ha apostillado.

Incertidumbre en educación

En el plano educativo, Lorenz ha presentado una batería de «incertidumbres tras el recorte de 122 millones en infraestructuras educativas», poniendo el foco en el nuevo «IES Crémor, que ha empezado en barracones y no sabemos cómo seguirá; o los Conservatorios de Música y Danza, la reforma prevista y ahora en el aire del IES Porcar, o del Edificant previsto en los colegios Bisbe Climent, Cervantes, Antonio Armelles, San Agustín y Carles Selma, la escoleta infantil del Grau, o la FP marítimo pesquera para el Grau y el Puerto, que los presupuestos de PP y Vox se han comido», ha dicho.