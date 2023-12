El Síndic de Greuges ha abierto una investigación contra la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, «por ocultar a la ciudadanía todos los ingresos percibidos durante el año 2022, tal y como ha venido denunciando el grupo municipal socialista desde que Carrasco tomó posesión como alcaldesa de Castelló el pasado 17 de junio», según ha dicho la portavoz de los socialistas en el consistorio capitalino, Patricia Puerta.

El inicio de la investigación «abre las puertas para demostrar que Carrasco lleva más de cinco meses riéndose de la ciudadanía, porque es la única de los 27 concejales y concejalas de la corporación que se ha negado a decir todo lo que cobró durante el pasado año». Puerta, en este sentido, ha señalado que en diferentes respuesta de la alcaldesa en el pleno «nos ha demostrado que es una mentirosa compulsiva, además de engañar al decir que ella no debía publicar lo que percibió en 2022, cuando la propia Secretaria General del pleno le dejó claro en un informe que sí tenía que subirlo a la página web municipal».

Respuesta de la alcaldesa

Hay que recordar que la primera edila afirmó en el pleno del jueves que de su trabajo en la oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito, en la Ciudad de la Justicia, había cobrado 24.000 euros. La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, responde a la portavoz socialista, Patricia Puerta, ante su obsesión de querer dar a entender a la ciudadanía lo que no es, en relación a su declaración de bienes y actividades. “No hay nada que aclarar, mi declaración es pública y se puede consultar en la web municipal del Ayuntamiento. Precisamente ayer en el Pleno, ante la obsesión desmedida del PSOE, con esta campaña de desprestigio hacia mí, hice públicos mis ingresos de 2022, desglosados, a pesar de que mi declaración es la misma, para que el PSOE se quedara ya tranquilo y se pueda dedicar de una vez a trabajar por los ciudadanos desde la oposición, donde les han puesto”, ha manifestado.

“Mi declaración ya estaba actualizada, nunca he tenido nada que ocultar, ahora además aparece desglosada para que el PSOE se pueda dedicar a lo verdaderamente debería importarle. Desde el 2023 estoy en situación de excedencia y mi declaración de bienes patrimoniales es exactamente la misma, como he dicho siempre. Fueron 24.000 mil euros los ingresos que percibí en 2022 como letrada de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito, donde he trabajado durante más de 20 años”, ha concluido.