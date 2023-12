Ya hay fecha para que las cámaras del centro dejen de multar en Castelló

El Ayuntamiento de Castelló ya ha determinado la fecha en la que las cámaras del centro dejarán de multar a los vehículos que entren en el casco urbano sin la autorización pertinente y necesaria.

Está previsto que sea durante la semana que viene después de que el actual equipo de gobierno cumpla con su compromiso de apagar la videovigilancia en los accesos al casco histórico antes de Navidad.

«Queremos que la gente pueda entrar al centro pero que no se llene de coches y no incumplir las normas de la UE» Cristian Ramírez - Concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló

Según ha podido saber el periódico Mediterráneo, el consistorio pule ahora los últimos detalles para que dichas cámaras dejen de emitir sanciones a los vehículos que circulan por el centro sin ninguna autorización en unos días. Tras activar esta decisión y de forma inmediata, el Ayuntamiento pondrá en marcha y a disposición de la ciudadanía la web cscircula. Se trata de una herramienta municipal a través de la cual los vecinos interesados podrán solicitar los permisos pertinentes para circular por el centro en vehículo.

¿Cómo pedir permisos?

Habrá dos tipos de permisos: los puntuales y los permanentes. Los primeros los podrán pedir aquellas personas que tengan que entrar al casco urbano en un momento concreto o por una motivación en particular. Lo segundos estarán a disposición de repartidores, autonómos, etc, que de forma habitual circulen por el centro por motivo de su trabajo. En ambos casos se tendrá que entrar en esta web para reclamar y obtener el OK.

¿Y los vecinos?

En cuanto a los vecinos que residen en todas las calles afectadas, también deberán registrarse en la web y para disponer de la autorización permanente en el caso de que no la tengan. Hay que recordar que todos los que ya disponen de la tarjeta anterior que permite el acceso no se tienen que volver a registrar.

La información al público sobre cómo sacar dicho permiso y en relación a la circulación por el centro, una vez las cámaras dejen de multar en breves días, es uno de los objetivos prioritarios del Ayuntamiento. Por este motivo, el consistorio tiene previsto ubicar AMUs en los accesos a las calles más céntricas con el fin de dar a conocer esta medida y que todos los castellonenses la conozcan.

«Queremos que la gente que tenga que entrar al centro pueda hacerlo pero es prioritario que este no se llene de coches porque, de lo contrario, no se cumpliría con la norma europea al respecto», afirmó el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, a este diario.

Zona de bajas emisiones

Con respecto a la zona de bajas emisiones, las obras de la zona norte siguen a buen ritmo, tras haber comenzado hace un mes aproximadamente. El objetivo es adelantarlas al máximo porque desde esa parte de la ciudad salen varios de los desfiles de las fiestas de la Magdalena, lo que supondría un trastorno en el caso de que los trabajos urbanísticos se prolongaran sobremanera en toda el área.

En cuanto a la calle céntrica calle Moyano y alrededores, las obras comenzarían a finales del primer semestre del próximo año, según fuentes municipales.