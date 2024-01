Castelló suma otras 40 multas a usuarios infractores de patinetes en solo un mes

El Ayuntamiento de Castelló, a través de la Policía Local, ha multado a otros 40 usuarios infractores de patinetes eléctricos en solo un mes que se suman a los 138 que ya fueron sancionados con motivo de la campaña específica que el consistorio llevó a cabo en el último trimestre de 2023. Los 104 accidentes en los que se vio implicado un vehículo de movilidad personal el pasado año han puesto de manifiesto la necesidad de intensificar la vigilancia sobre estos usuarios para evitar percances en la vía pública.

De las 40 multas impuestas en el mes de diciembre, la mayoría de ellas (17) han sido por ir en el patinete más personas de las permitidas; seguidas de las sanciones por no respetar la señal de entrada prohibida (7) y de las que se han impuesto por circular por la acera o zona peatonal o por no respetar la luz roja de un semáforo (5). También son por utilizar cascos o auriculares conectados a un aparato de radio reproductor de sonido mientras se circula o por superar los grados de alcoholemia permitidos, que se saldaron con dos denuncias cada una de ellas, o la que la Policía Local interpuso por conducir de forma negligente en su patinete eléctrico u otra por no respetar las señales y órdenes de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia y circulación del tráfico. En total, 40 requerimientos sancionables con multas que oscilan entre los 50 y los 1.000 euros --ver cuadro detallado adjunto a la información--, según datos oficiales de la Policía Local de la capital de la Plana.

Regulación

De esta forma, el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Castelló, Antonio Ortolá, explicó al periódico Mediterráneo que durante estos meses desde el equipo de gobierno local han trabajado «para establecer mecanismos y utilizar instrumentos que nos permitan regular el uso de patinetes eléctricos de manera segura y eficiente en nuestras calles». Para el edil, «es fundamental garantizar una convivencia segura entre peatones, conductores y usuarios de estos vehículos y estamos comprometidos en abordar cualquier inconveniente que pueda surgir».

«Entendemos que la movilidad personal es una parte fundamental de la vida urbana, y por ello queremos encontrar soluciones que permitan la coexistencia de todos los medios de transporte, pero de una forma en la que la seguridad esté garantizada. Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con todas las áreas implicadas para asegurar que nuestras calles sean seguras y accesibles para todos», afirmó el concejal Antonio Ortolá.

Normativa oficial

Hay que recordar que el usuario del patinete en Castelló --al igual que en el resto del territorio nacional-- debe respetar la normativa de circulación, lo que significa que con este medio de transporte se tiene que circular siempre por los carriles bici o por la calzada, pero nunca por las aceras que están destinadas al paso de peatones, las autopistas o las autovías, ya que el patinete está considerado como un vehículo más (al igual que las bicicletas) y quienes están a los mandos pueden ser multados si no cumplen con la norma.