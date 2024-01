Los enfrentamientos entre partidos políticos suelen dirimirse en salones de plenos y parlamentos, pero hay embrollos que llegan más lejos. Esto es lo ocurrido con una historia que se remonta a la campaña electoral de las municipales en Castelló, y que mantiene su recorrido en los juzgados. Todo ello viene a cuenta de la campaña Corrupsoe, sufrida por el PSPV local, que lejos de amainar aviva el fuego cruzado entre socialistas y populares. Los primeros acusan a los segundos de haber orquestado las decenas de pintadas aparecidas en la capital de la Plana desde antes de los comicios. Los segundos dicen que reciben acusaciones sin pruebas, y advierten de que --también-- irán a los tribunales. Por denuncia falsa.

El lunes era un día señalado en esta historia, porque en el juzgado de instrucción número 4 de Castellón tenía que acudir el secretario de Organización del PSPV de Castelló, José Luis López, para ratificar una denuncia presentada el 5 de mayo y ampliada el día 22. López fue primero a los tribunales para dar cuenta de numerosas pegatinas y pintadas con expresiones como Corrupsoe 5% o Golpsoe de Estado. Posteriormente, el propio López añadió tener constancia de que, el día 18, personas desconocidas habrían realizado una de estas pintadas, y que para ello usaron una furgoneta oscura, de la que dieron el número de matrícula.

Atestado

Según declaró ayer López, que estuvo acompañado por la exalcaldesa de Castelló y actual senadora Amparo Marco, «nuestra sorpresa ha sido cuando hemos encontrado en el atestado de la Policía Nacional que el contrato de alquiler del vehículo figura a nombre del señor Cristian Ramírez, concejal de Movilidad que en este momento está en el equipo de gobierno de Begoña Carrasco».

El documento policial, al que ha tenido acceso Mediterráneo, menciona que, efectivamente, la matrícula citada por el dirigente socialista local corresponde a un vehículo que alquiló el Partido Popular de Castelló y que conducía el edil Ramírez.

Piden pruebas

No hubo respuesta oficial del PP, pero a las pocas horas de la declaración de López, el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló, Vicent Sales, contestó que el PSPV «viene a ratificarse en una denuncia donde no aportaba ningún tipo de prueba, como se desprende del propio auto y consta en las diligencias policiales». Esto es, según la versión del PP, que la mención al edil Ramírez en el atestado confirma que alquiló una furgoneta negra en época electoral, pero no hay referencia alguna a que esa furgoneta cometiera los actos de descrédito denunciados por los socialistas. «Tratan de involucrar a la Policía Nacional, difundiendo información engañosa para confundir a la opinión pública y hacer creer una mentira», añade Sales en este comunicado.

De paso, avisan de que están valorando «emprender acciones legales contra el PSOE por acusación y denuncia falsa, ya está bien. Defendemos la honorabilidad y el trabajo del concejal de movilidad». Mientras tanto, las diligencias judiciales determinarán si la denuncia de los socialistas sigue adelante o se archiva.

Caso previo

No es este el único asunto relacionado con la furgoneta negra. Otra formación que se presentó a las municipales de Castelló, Som, denunció una serie de amenazas y la presencia de este vehículo durante la campaña. El 15 de septiembre, el mismo juzgado número 4 dictó auto de sobreseimiento provisional de la causa. Amparo Marco dijo ayer que la contienda electoral estuvo «contaminada por una campaña de acoso absoluto, y había que denunciar estos hechos». Hay otros precedentes que ligan política local y tribunales. No hubo condenas.