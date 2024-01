La terraza Moll de Costa, situada junto al faro del centenario, entre la plaza del Mar y el Casino de Port Castelló, inauguró su gran salón de eventos con motivo de las fiestas navideñas. Con un aforo de hasta 400 personas, el espacio, diseñado como edificio multifuncional, puede albergar todo tipo de celebraciones, desde bodas hasta cumpleaños, pasando por bautizos, comuniones, cenas y comidas de empresa, conferencias, exposiciones, etc. La apertura de este nuevo espacio, junto al icónico faro y muy cercano a la plaza del Mar, supondrá un antes y un después en la dinamización del Grau de Castelló.

Moll de Costa Eventos, como se denomina el nuevo espacio en el distrito marítimo, añade así la oferta de grandes celebraciones a los servicios que ya puso en marcha el pasado verano, como su cafetería-restaurante, su terraza cubierta o su icónica terraza descubierta en la primera planta del edificio.

La agenda de celebraciones en dicho espacio no ha hecho más que crecer desde que, hace unas semanas, se anunció en sus redes sociales la fecha de inauguración de su nueva ala, diseñada para ofrecer la máxima comodidad a sus clientes, construida en tiempo récord. A un ambiente moderno, dinámico y propio de una localidad mediterránea, se une la sofisticación del minimalismo decorativo y la última tecnología en imagen y sonido para que cada evento sea único e inimitable.

Desde la dirección del centro de eventos indican que «la devoción por el trabajo bien hecho y la ilusión por volver a poner en valor el Muelle de Costa en el Grau de Castelló son dos pilares que nos mueven para conseguir alcanzar la excelencia».

La cocina de la terraza-restaurante ya alcanzó un alto grado de satisfacción de los clientes el pasado verano, con platos como su secreto con salsa de mostaza y miel, el solomillo con salsa de setas, las gambas al ajillo, los langostinos a la plancha o las zamburiñas a la sal. Ahora, con una más que notable ampliación, la terraza Moll de Costa ambiciona posicionarse como un referente de los eventos en la provincia de Castellón. Su ubicación privilegiada, a pocos metros del mar, así lo hace prever.

La agenda de Moll de Costa Eventos ya cuenta con algunas citas señaladas en el calendario, como la que han programado para el próximo10 de febrero, cuando, cercano a la celebración de San Valentín, en la sala sonarán las notas de la orquesta La Comercial, con Julián Martínez al frente. Hasta catorce músicos subirán al escenario para interpretar los temas más conocidos del neoyorquino Marc Anthony, en un fabuloso espectáculo tributo.

Terraza superior

Con unas magníficas vistas, Moll de Costa Eventos recupera para todos los castellonenses la terraza que, hace unos años, hizo las delicias de propios y extraños. Con una inversión acorde a las circunstancias actuales, no solo se ha construido un nuevo centro de ocio cubierto con vistas al Mediterráneo, sino que, además, se ha restaurado la cafetería existente. Preparada para acoger fiestas de cumpleaños, bautizos, comuniones y todo tipo de celebraciones, la terraza superior espera a que los vecinos de Castellón la utilicen y disfruten.

Apertura de grandes eventos

Moll de Costa Eventos, por otro lado, ya ha abierto su agenda para los eventos de 2024. Esto incluye tanto bodas como celebraciones familiares, cumpleaños, eventos de empresa, bautizos y, por supuesto, comuniones. La celebración de bodas y comuniones se llega a planificar hasta con dos años de adelanto, por lo que además de la agenda de mayo y junio de este curso también tiene abierta la agenda del año 2025. Los más rezagados, no obstante, celebrarán conocer que existe un espacio de primerísimo nivel que aún no tiene completa su agenda para estos meses de mayo y junio que se acercan. No obstante, desde la empresa, propietaria de otros dos establecimientos en el centro de Castelló, tanto Café 56 como Taberna Lidón 20, recomiendan a los interesados en esos meses que se informen lo antes posible. «Son fechas muy demandadas y la agenda se llenará pronto», afirman.

Un grupo con marca propia

Moll de Costa Eventos, al igual que la Terraza Moll de Costa, la Taberna Lidón 20, que se anuncian con orgullo como taberna de barrio, y el restaurante de la avenida Rey Don Jaime conocido como Café 56, pertenecen al mismo grupo gastronómico y de ocio. Un grupo independiente que valora el trabajo bien hecho y el cariño por los detalles.