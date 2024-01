Sigue la polémica en el Ayuntamiento de Castelló sobre la escultura del pregonero que realizó Jere por encargo de la exalcalesda de Castelló, Amparo Marco, y que, según denunció el equipo de gobierno formado por el PP y Vox, esta le encargó al artista que llevara el rostro del pregonero 2020, 2021 y 2022, Chema Prades, quien en 2023 fue miembro de la lista municipal electoral del PSOE y que encabezaba la propia Marco.

Este lunes, tanto el gobierno como los socialistas se han vuelto a pronunciar sobre esta polémica.

El portavoz del gobierno, Vicent Sales, ha insistido en rueda de prensa que “la callada por respuesta que nos está ofreciendo el Partido Socialista evidencia que, cuando no hay nada que decir, es que la versión del Partido Socialista es mucho peor que la versión que se ha contado”.

Sales ha recordado que “estamos no solo ante un empastre administrativo que ha impedido que un artista al que se le encargó una obra de arte no se pagó, sino que además, cuenta con el agravante, y a las pruebas me remito, es que desde los correos de alcaldía se le pedía al artista discreción absoluta con el cambio de cara del pregonero de un modelo anónimo a la de Chema Prades”.

Y ha añadido: “A esas alturas, en septiembre de 2022, ya sabría Amparo Marco que Chema Prades sería una de las personas con las que quería contar en la candidatura municipal del Partido Socialista para las elecciones”. “No había una predisposición a que la escultura llevara la cara del pregonero de 2020 porque si no no se le hubiera exigido al artista el cambio de una cara por otra a escasas semanas de presentar la lista socialista municipal”.

¿Y la solución?

Sales ha destacado que ahora el nuevo equipo de gobierno ha realizado ya la tasación de la escultura que asciende entre 130.000 y 140.000 euros y que ha sido realizada por una persona externa al consistorio. "Ahora se adquirirá la obra, se traerá a Castellón y se realizará el expediente de compra", ha afirmado Sales. Uno de los lugares que se barajan para su ubicación es la Puerta del Sol, el mismo que quería Marco.

Explicación del PSOE

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castelló, Patricia Puerta, ha acusado al Partido Popular de “lanzar una cortina de humo con hechos inventados sobre la escultura del pregonero para tapar el impacto de las últimas investigaciones judiciales sobre las pintadas y pancartas difamatorias contra el PSOE que aparecieron en Castelló de enero a mayo de 2023”.

Puerta recuerda en este sentido las diligencias previas abiertas en el Juzgado de Instrucción 4 de Castelló, donde aparece un atestado redactado por la Policía Nacional que vincula al actual concejal del PP de Movilidad, Cristian Ramírez, con una furgoneta que, presuntamente, podría estar implicada en estas pintadas. “La repercusión a nivel nacional de esta investigación ha llevado al PP a inventarse una polémica que no es tal sobre la escultura”, señala la edil socialista.

Patricia Puerta ha incidido en que, “por mucho que se empleen Sales y otros cargos del PP por manipular la realidad, aquí los auténticos profesionales de utilizar las instituciones publicas para beneficio político es el Partido Popular, que recuerdo ha sido condenado tres veces por la Audiencia Nacional como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por la trama de corrupción Gürtel”. Además, “si alguien ha aprovechado obras de arte para poner su rostro de forma infame ha sido el PP, con el rostro de Carlos Fabra o Eduardo Zaplana en las pinturas del vestíbulo de la Diputación de Castellón”.

La cronología de los hechos, según los socialistas

El primer contacto entre el escultor Jere y la alcaldesa Amparo Marco, tal y como relata Patricia Puerta, se produjo tras las elecciones de 2019, cuando Jere le planteó a la alcaldesa la posibilidad de hacer una escultura de una grupa. Tras ello, ambos acordaron realizar mejor un boceto de una escultura de un ‘pregoner’, indicándose al escultor que contactase con el técnico municipal adscrito a Alcaldía para ver todos los aspectos relacionados con la tramitación administrativa y con la coordinadora de Alcaldía para el seguimiento de los trabajos técnicos y administrativos.

De cara a las fiestas de la Magdalena de marzo de 2020 se nombró como pregonero a Chema Prades, si bien la irrupción de la pandemia y el confinamiento obligaron a suspender los festejos. “De hecho, la Covid19 cambió el día a día de las instituciones y, por supuesto, quedó en punto muerto el tema de la escultura”. En 2021 la situación sanitaria impidió de nuevo que se celebrasen las fiestas de la Magdalena, por lo que Prades tampoco pudo ejercer de pregonero.

Llega el año 2022 y, por fin, se pueden organizar las fiestas fundacionales de la ciudad, manteniendo el ayuntamiento a Prades como pregonero, de la misma manera que se habían mantenido los nombramientos de las reinas que no habían podido disfrutar de su reinado. “El problema ese año fue sufrir una Magdalena con una meteorología adversa que impidió la celebración del Pregó, “por lo que Chema Prades no pudo cantarlo por el recorrido habitual subido a lomos del caballo, como es tradición, teniendo que hacerlo desde el balcón del ayuntamiento”, explica Patricia Puerta.

Conversaciones con el escultor en 2022

Tras acabar el domingo 27 de marzo la Magdalena de 2022, como recuerda Puerta, se retoman las conversaciones entre el escultor Jere y el ayuntamiento para recuperar el proyecto de la escultura del pregonero. En estas conversaciones, “un año antes de las elecciones municipales de mayo de 2023, se trata el tema del rostro de la figura del pregonero y el artista propuso la de un amigo suyo o la de un exedil del PP, Miquel Soler”.

Frente a esta propuesta, “la alcaldesa propuso que el escultor se inspirase en el rostro de Chema Prades para la figura “sin más intención que rendirle homenaje por ser el único de la historia que no ha podido cantar el Pregó en 2020, 2021, ni en 2022 como corresponde, bien por la pandemia o a causa de la lluvia”.

El escultor, tal y como subraya la portavoz del Grupo Municipal Socialista, “aceptó una idea que, insistimos, se trató un año antes de las elecciones municipales de mayo de 2023 y sin que Prades tuviese vinculación alguna con el Partido Socialista ni conocimiento de tal propuesta. Estamos hablando de una época en la que, como se puede suponer, el PSPV-PSOE no tenía en absoluto diseñada su lista electoral”.

Proceso administrativo

Sobre el procedimiento para la adquisición de la escultura, subrayar que, una vez se retomaron las conversaciones tras la Magdalena de 2022 entre Jere y Amparo Marco, se siguieron las indicaciones del técnico vinculado a la Alcaldía para iniciar el proceso administrativo y poner en marcha el proyecto, quedando el técnico encargado de mantener contacto con el artista.

La propuesta inicial de la alcaldesa era poder instalar la escultura el 8 de septiembre de 2022, día de conmemoración del aniversario de la ciudad. No obstante, la lentitud del procedimiento administrativo obligó a aparcar esta fecha y posponer dicha fecha a la Magdalena de 2023. Además, hay que subrayar que en los presupuestos municipales sí que estaba reservado el dinero para esta escultura, al contar con 130.000 euros dentro del plan de embellecimiento de la ciudad.

"Manipulación absoluta de Sales"

Con todo este relato de los hechos “podemos comprobar que el portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, miente y manipula los tiempos y la realidad con el fin de desgastar la imagen de Amparo Marco por acompañar al Secretario de Organización del PSPV, José Luis López, a ratificar la denuncia por las pintadas producidas en la ciudad durante toda la campaña electoral de mayo de 2023”.

Según Patricia Puerta, “se destapa la torticera versión del PP acusando de manera infame al PSPV-PSOE de dopar la campaña electoral al decidir Amparo Marco que la cara de la escultura del pregonero se inspirase en Chema Prades dos meses antes de las votaciones. Eso es reírse de la ciudadanía porque las conversaciones se realizaron un año antes y sin vinculación alguna de Prades con partido político alguno”.

La portavoz socialista recalca que “no nos va a dar lecciones de ética o moral un partido, el PP, que ha destinado dinero del presupuesto municipal para uso partidista contratando una empresa para dar a conocer la figura de Alfonso Bataller, por lo que estuvo imputado en el caso Púnica; que ha tenido entre sus filas al único concejal condenado por corrupción en la historia de la ciudad, Carlos Fabra, y que tiene sin duda muchas cosas que callar de sus años de gestión municipal”.

Finalmente, Patricia Puerta lamenta la utilización que hace el PP del artista para hacer daño político a Amparo Marco y atacar a nivel personal a una excelente persona como Chema Prades, vinculado al mundo de la fiesta desde siempre y que cuenta con el cariño y admiración de la que carecen Vicent Sales y la propia alcaldesa, Begoña Carrasco”.