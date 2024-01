El professor Joaquín Campos Herrero ha mort en les primeres hores d’avui dilluns 29 de gener, a l’Hospital la Fe de València, on estava ingressat feia tres mesos per una infecció. La família atendrà les visites de les amistats avui dilluns 29, al tanatori de la funeria Blay, de l’avinguda Germans Bou, de Castelló, a partir de les 15 h. El funeral serà demà dimarts 30, a la parròquia de Sant Pere del Grau de Castelló.

Sens dubte, el professor Campos ha estat el gran investigador de la història de l’origen de la imatge de la Mare de Déu del Lledó. Als anys setanta, mogut per la seua passió per la religiositat popular, va realitzar el primer estudi universitari sobre la Lledonera. «Elementos míticos de una advocación mariana: la Virgen del Lledó» es va publicar en tres parts, del 1979 al 1982, al Boletín de la Societat Castellonenca de Cultura, i va crear un gran impacte en cercles intel·lectuals. Així, per exemple, la poesia lledonenca de Miquel Peris Segarra va estar molt influïda per les tesis de Campos, sobre l’origen pagà de la figura de la patrona de Castelló.

En la publicació d’aquest estudi de Joaquín Campos cal destacar la carta que Mircea Elíade, un dels més importants antropòlegs europeus, va enviar a Joaquín Campos, comentant la imatge del Lledó. Elíade explicava que tots els sistemes religiosos tenen el mateix fonament, com un substrat que preval sota les configuracions de cada cultura.

Trajectòria cívica

En la seua joventut, Campos va passar uns anys a Catalunya com a mestre d’Educació General Bàsica, i aquell temps el va aprofitar per a estudiar Filosofia a la Universitat de Barcelona, i després Sociologia a La Sorbona de Paris. En la dècada dels vuitanta, Joaquín Campos va arribar a ser catedràtic de l’Institut Vicent Castell, de Castelló, i posteriorment professor de la Universitat de Barcelona.

Els anys setanta i vuitanta del segle XX van ser els de la major activitat pública a Castelló de Ximo Campos. Sense cap suport oficial, va encomanar el cartell de festes del cinquantenari de la coronació de la Lledonera en 1974, al dissenyador Francesc Cerezo, professor de l’Escola Massana de Barcelona. Igualment, en 1980 va promoure la creació del primer cartell de festes del Lledó, realitzat per Josep Lluís Estanislao.

Cal dir que l’amistat amb Paco Vicent, Quiquet de Castàlia, va influir en la trajectòria cívica de Campos. Quiquet li va encomanar una secció sobre les ermites de les comarques castellonenques, per al programa radiofònic Castelloneries, de Radio Castellón, que va durar del 1978 al 1980. Juntament amb Josep Miquel Francés i Miquel Soler, la seua aportació en la campanya pro basilicat del Lledó va ser fonamental.

Publicacions

Des de la dècada dels anys 90, Joaquín Campos es va dedicar a publicar interessants estudis d’humanitats i de filosofia, molts d’ells centrats en l’autoajuda psicològica. Va publicar els llibres Arquetipo materno y universo religioso (1992), Encontrarse con uno mismo (1994), Parlem d’autoestima (1996), Inteligencia emocional (2001), Alfabetización emocional (2003), Felicidad o sufrimiento (2005), editats per Ediciones San Pablo i per Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Alguns han siguts traduïts i publicats a Itàlia.

El seu darrer llibre, De la diosa a Maria (2016), representa un retorn als seus orígens investigadors. Es tracta d’una presentació clara i didàctica de la influència dels arquetips d’allò femení i matern en el desenvolupament de la psique humana. El llibre ofereix la possibilitat d’una interpretació del culte marià a través de les teories de Carl Jung.