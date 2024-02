El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló, Cristian Ramírez, comparecerá este mes en pleno a petición de los grupos municipales del PSOE y Compromís por las multas de zona azul sin pagar que denunció la semana pasada el concejal socialista Jorge Ribes. El grupo municipal del PSOE ha presentado este lunes un escrito por registro solicitando la celebración de una sesión plenaria extraordinaria para que el edil Ramírez «rinda cuentas a la ciudadanía sobre las presuntas infracciones cometidas en el aparcamiento de la zona azul de la ciudad y, en especial, para aclarar en qué estado se encuentran las multas que presuntamente no ha abonado», ha explicado a portavoz del grupo municipal del PSOE, Patricia Puerta.

Esta solicitud de comparecencia está avalada por la firma de los ediles socialistas ya que este procedimiento solo requiere una cuarta parte del total de concejales de la corporación municipal (los socialistas son nueve de los 27).

Así, la comparecencia de Cristian Ramírez estaría prevista para este mes de febrero porque el reglamento prevé que no pueden transcurrir más de quince días desde la petición de una explicación hasta que esta se realice.

«Derecho de la ciudadanía"

Según la socialista Puerta, «la ciudadanía tiene derecho a saber toda la verdad sobre las presuntas multas en la zona azul que ha ido acumulando el edil de Movilidad, por qué no las ha pagado, por qué no le han embargado la cuenta como a cualquier vecino que no abona sus sanciones. Y conocer qué ha pasado con las 134 multas que, presuntamente, no ha abonado durante el último año».

En sentido parecido se ha pronunciado el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, quien destacó que va a exigir la comparecencia de Ramírez, «si no dimite» antes.

Garcia ha afirmado que Ramírez, «una de dos, o quería estafar a la ciudad de Castelló no pagando como el resto de ciudadanos o lo que pretendía era aprovechar su condición de concejal para librarse de las mismas». Desde la formación valencianista han asegurado también que si después de casi ocho meses en el gobierno local «el concejal de Movilidad no conoce una ordenanza de la ORA que tiene dos páginas, es evidente que no tiene capacidad para el puesto».