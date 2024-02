El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló, Cristian Ramírez, rompe su silencio tras una semana en el ojo del huracán por no haber pagado multas de la zona azul, según denunció el PSOE.

El edil, quien este viernes a primera hora comparecerá en sede plenaria para dar explicaciones sobre esta actuación, habló ayer para el periódico Mediterráneo sobre lo ocurrido en relación a las sanciones de la ORA que le fueron impuestas y que no se pagaron en los plazos establecidos.

«Cuando uno se equivoca solo puede pedir disculpas. Les aseguro que este error no tiene nada que ver con mi responsabilidad institucional y desde luego no le va a costar un euro a las arcas municipales», afirmó Ramírez, quien no dimitirá de sus responsabilidades municipales y pide «perdón a la ciudadanía».

«No he cometido ningún delito. Tampoco estamos ante una infracción de tráfico. Estamos ante una sanción administrativa y estoy cumpliendo y cumpliré mi obligación como cualquier otro ciudadano», afirmó Ramírez.

Ponerse al día

El edil relató que tan pronto como conoció estos hechos que denunció el PSOE en el pleno pasado se puso a disposición del servicio municipal de recaudación para ponerse al día. «Lo que puedo garantizar es que a las arcas municipales no le va a costar un euro. En política no todo vale», continuó en declaraciones a este diario.

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Castelló, Patricia Puerta, afirmó ayer que el edil de Movilidad, Cristian Ramírez, ha acumulado «presuntamente un total de 85 multas por aparcar mal en la zona azul de Castelló desde su toma de posesión como edil del PP». Esta situación «reflejaría que más de la mitad de las sanciones que habría recibido de enero de 2023 a enero de 2024, denunciadas públicamente por el PSOE, serían ya como cargo público», dijo Puerta. «Del total de 167 sanciones presuntamente acumuladas por el concejal de enero de 2023, algunas de ellas son de antes pero 85 como responsable político», finalizó.



Ramírez cree que se está utilizando su situación personal para que sirva «de cortina de humo de otros hechos que sí son muy graves y muy preocupantes, como es el caso de la exalcaldesa y senadora del PSOE Amparo Marco que contrató a dedo una escultura de 130.000 euros, un capricho que acabaremos pagando todos los castellonenses, o como el gobierno socialista de Pedro Sánchez que arremete contra los jueces para amnistiar a terroristas que acumulan delitos de sangre y que quieren romper las instituciones». «De todo eso no he oído decir nada al PSOE de Castellón. Jorge Ribes y el PSOE me han calumniado y han difundido información falsa, además de difundir datos personales confidenciales y, por supuesto, he emprendido las acciones legales pertinentes», prosiguió el responsable de Movilidad.

«El PSOE miente»

En cuanto a la diferencia de sanciones sin pagar que denuncia el PSOE y que cifra en 134 y las que el PP dice que ha abonado Ramírez, que son 29, el concejal popular fue contundente: «El PSOE miente. Lo que puedo garantizar es que estoy al día en el pago de las que me han sido notificadas hasta este momento».

Por último, Cristian Ramírez también se pronunció sobre el caso que tiene abierto en los juzgados por las pintadas de CorruPSOE en el término municipal.

«Estoy convencido de que se va a archivar porque es una acusación falsa y se va acabar demostrando. Es un asunto que forma parte de la campaña de difamación del PSOE contra mi persona. Es cuestión de tiempo que se demuestre la verdad porque ya se desestimó una acusación similar de otro grupo el pasado 9 de enero y volverá a desestimarse». «El PSOE sigue sin aportar ninguna prueba porque no la hay. No tengo nada que ver con las pintadas», finalizó ayer Ramírez.