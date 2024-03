Compromís reclama la apertura "urgente" del centro de lectura de Sensal en Castelló

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló ha denunciado que el centro de lectura Sensal continúa cerrado después de 9 meses. Pau Sancho, concejal de Compromís, señala a Maria España, concejala de Cultura del Partido Popular, como responsable de la inacción por parte del gobierno municipal. De acuerdo con el edil valencianista, "en nueve meses que lleva la señora Maria España al frente de la concejalía de Cultura, ha sido incapaz de encontrar una solución a los problemas que mantienen cerrado el punto de lectura de Sensal".

El concejal de Compromís ha asegurado que el gobierno "no sólo no ha encontrado una solución a los problemas, sino que tampoco ha podido encontrar un local alternativo para continuar dando el servicio en el vecindario". Sancho ha insistido que son conocedores que las razones por las cuales no se puede desarrollar la actividad a ese local no son responsabilidad directa del gobierno y ha recordado que es una cuestión de filtraciones que provienen de locales adyacentes y que por razones judiciales no se pueden hacer las reparaciones correspondientes. Sin embargo, el edil ha afirmado: "Lo que sí es responsabilidad directa de la concejalía de Cultura es buscar una alternativa de manera urgente porque se pueda recuperar un servicio necesario para el barrio".

"Desde Compromís hemos preguntado en reiteradas ocasiones por el estado de la cuestión en las Comisiones de Estudio correspondientes y hemos rogado que se trabaje para dar una alternativa, pero nueve meses después no vemos ningún tipo de solución, afirma Sancho. Nosotros exigimos la reapertura inmediata del punto de lectura de Sensal, "en el lugar está o en otro espacio, el que la concejala considere, pero es urgente reabrir este punto", ha añadido.