La basílica de la Verge del Lledó de Castelló estrenarà leds, ‘nova’ cúpula i ventiladors

L’Ajuntament de Castelló executa obres d’adequació a l’interior de la basílica del Lledó després de l’eixida de la patrona cap a la ciutat amb motiu de la celebració del centenari de la coronació. Els treballs se centren, tal com va explicar el prior de la basílica, Joaquin Guillamón, al periòdic Mediterráneo, a arreglar l’escantell de la cúpula per a repintar-la posteriorment de color blau, en la col·locació de llums led per a millorar la il·luminació actual i en la col·locació de preses de terra per a la instal·lació de ventiladors per a l’estiu.

Un detall dels treballs a la basílica de la Verge del Lledó. / FERNANDO FALCÓ

Les obres, que es prolongaran fins a la setmana que ve, han motivat que s’haja hagut de cobrir l’altar major amb lones de plàstic per a evitar danyar aquest espai. Pel que fa a l’obertura de la basílica, aquesta continua prestant servei en el seu horari habitual i els fidels que ho desitgen poden venerar la imatge de la Verge del Lledó, la denominada Pelegrina que es troba en el denominat saló de mantells localitzat a l’entrada del temple dedicat a la Lledonera, com va prosseguir el prior Joaquín Guillamón.

