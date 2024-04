¿Vols fer el cartell de les festes de Sant Pere del Grau de Castelló 2024? Ací tens tota la informació

El Patronat de Festes de Castelló ha aprovat la bases del Concurs de Disseny del Cartell anunciador de les festes de Sant Pere 2024, el guanyador del qual serà obsequiat amb un premi de 500 €.

Les propostes s'hauran de presentar en format vertical i físic, a més de ser dissenys originals, inèdits i de temàtica lliure, sempre que es respecte la comunicació no sexista i respire l'essència de les festes.

Reunió de Giner amb la Comissió de Festes del Grau. / MEDITERRÁNEO

A més a més, el cartell no ha d'haver sigut candidat en altres concursos, i el seu disseny ha d'incloure l'escut de l'Ajuntament de Castelló, així com el logo de la Comissió de Festes de Sant Pere.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló (BOP).

Totes les persones interessades a participar poden consultar les bases completes en www.castello.es o en el BOP.

Comencen els preparatius per a Sant Pere 2024

Dins dels preparatius per a la setmana festiva, la tinent d'alcalde del Grau, Ester Giner, ha mantingut la primera de les reunions amb la Comissió de Festes de Sant Pere i la Comissió Taurina del Grau per a començar a treballar junts en la pròxima edició que es durà a terme del 22 al 30 de juny.

Amb l'aprovació de les bases del Concurs del Cartell, l’edil ha destacat que “és una gran oportunitat per a donar a conèixer artistes locals que s'involucrin de ple en les nostres festes del Grau”.

Com a novetat, l'edifici Moruno del Grau acollirà la presentació tant del cartell de festes com el de bous el 16 de maig, com la presentació del llibre oficial de Sant Pere el 6 de juny.

“Al juny tornarem a celebrar unes festes que consoliden al Grau com a oferta turística d'interès autonòmic, amb una programació per a tots els públics”, ha assenyalat.