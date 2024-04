Un miler de fidels participaran en l’ofrena a la Verge del Lledó el dia 1 en Castelló

Un miler de fidels està previst que participen en l’ofrena de flors en la qual els castellonencs rendiran tribut a la Verge del Lledó amb motiu del centenari de la seua coronació canònica i pontifícia. L’acte tindrà lloc l’1 de maig i començarà a les 11.00 hores des de la plaça Tetuan per a acabar en la plaça Major i a aquest estan convidats tots els col·lectius i associació que van participar en l’ofrena de flors de les passades festes de la Magdalena.

D’aquesta manera, representants de gaiates, colles, ens vinculats, grups de ball, festes de carrer, col·legis o cases regionals, entre altres entitats castellonenques, recorreran el carrer Colón per a depositar els seus rams de flors en els panells que l’organització ha previst en els laterals de la porta d’accés principal a la cocatedral, al costat dels reixats. Quant a la col·locació de les flors en els mateixos, els encarregats seran els vestidors dirigits per Arturo España que ja realitzen aquesta mateixa funció en l’ofrena a la Verge de les festes fundacionals.

La imatge de la Verge del Lledó està situada fora del temple de Santa Maria per a rebre les flors dels centenars de castellonencs.

Particulars i indumentària

A més dels col·lectius, en aquest esdeveniment també podran participar els particulars amb rams a la seua elecció. Aquests hauran d’estar preparats el dia 1 de maig a les 10.30 hores a la cantonada de l’avinguda Rei En Jaume amb el carrer Colón per a encapçalar la desfilada i als quals prosseguirà la resta de fidels.

Sobre la indumentària que hauran de vestir els fidels que isquen en l’ofrena, aquesta serà tradicional o formal, segons van afirmar ahir fonts de la Reial Confraria de la Verge del Lledó.

Concurs de dibuix

D’altra banda, la Reial Confraria ha convocat el XVI concurs de dibuix a l’aire lliure Vine a pintar a Lledó que tindrà lloc el dia 28 d’abril d’11.00 a les 13.00 hores en la plaça Major. Hi haurà dues categories que són infantil i primària i el jurat valorarà la creativitat i l’originalitat dels dibuixos.

Repartiment de ‘Flors de Lledó’ el 27 d’abril a la plaça Major

Amb motiu del centenari de la coronació de la Verge de Lledó, el Patronat de Turisme i el Gremi de Forners repartiran aquest dissabte un total de 2.200 unitats gratuïtes de la Flor de Lledó (el dolç tradicional d’aquesta celebració de la patrona) en la plaça Major. El repartiment es durà a terme entre les 11.00 hores i les 13.30 hores.

Per a homenatjar la Lledonera i potenciar la gastronomia local es celebrarà del 6 al 19 de maig la I Jornada de la Flor de Lledó en col·laboració amb el Gremi de Forners. Per a això, s’oferiran ofertes especials en un total de 18 forns de Castelló en les quals els clients podran adquirir aquest dolç per un preu especial. Aquest producte artesà pretén traslladar al paladar les aromes de flor del taronger dels camps cítrics que emboliquen la basílica. Els participants són Pa i Pastés Castelló, Pastisseria Sant Vicent, Forn de Pa Miravete Sebastià, Presa Pa i Banya, pastisseria Jovani, forn Marzá, El camió de les galetes, forn Sensal, forn + Tradicional, La Fogassa, forn Adsuara, pastisseria Terreta Dolça, servici d’àpats Miravete, forn cafeteria Pilar, Zafón (La Simona), forn Miró, forn pastisseria Mónica i forn pastisseria Blanch.

150 xiquets participaran al Pregonet

Els carrers del centre de Castelló acolliran el dissabte el tradicional Pregonet amb motiu de les festes en honor a la Verge del Lledó. En aquesta desfilada, en la qual es repartiran 300 quilos de caramels al públic asistent, està prevista la participació de 150 xiquets, entre ells la reina infantil de les festes, Vega Torrejón Garrote, les dames i els representants infantils de les gaiates, a més de quatre carrosses i sis carros, integrants dels grups de ball Nova Escola, Ggrup Castelló, Illes Columbretes i El Forcat, dansants de Castelló, la Colla de Dolçainers i l’Associació Musical Castalia. En aquesta edició del Pregonet, la Federació de Colles també participarà amb un carro engalanat relacionat relacionat amb la Verge del Lledó. Enguany, l’inici del recorregut canvia i començarà en la plaça Clavé per les obres del carrer Sant Fèlix. Seguirà pel carrer Enmig, la Porta del Sol, Gasset, Major i finalitzarà en Arxipreste Balaguer, enfront de l’edifici de l’Ajuntament de Castelló.

El Mater Dei i la parròquia dels Carmelos festegen a la Lledonera

Els alumnes del Mater Dei i desenes de fidels de la parròquia del Carmen (els Carmelos) van rebre ahir amb vítores, cançons i pregàries a la Verge del Lledó a la seua arribada tant al col·legi com als voltants i al temple situat al carrer Ros de Ursinos. En la primera de les visites d’ahir, els escolars van acompanyar a la Verge del Lledó amb globus i van participar en els actes previstos pel centre.

La Verge, al Mater Dei. / FERNANDO FALCÓ

Quant a l’església dels Carmelos, els veïns, a més dels representants de la gaiata 10 El Toll i de diverses entitats del barri, van ser protagonistes de l’Eucaristia que van dedicar a la patrona de Castelló pel centenari de la seua coronació i de la vigília d’oració.

La patrona, a l'esglèssia dels Carmelos de Castelló. / FERNANDO FALCÓ

