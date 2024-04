El pleno ratifica la cesión del Castalia al CD Castellón a cambio de inversiones

El pleno del Ayuntamiento de Castelló ha ratificado este jueves por unanimidad de los cuatro grupos políticos con representación municipal (PP, Vox, PSOE y Compromís) la firma del convenio para la cesión del estadio municipal de Castalia al CD Castellón. Un escrito que deberán firmar ambas partes previa presentación del plan de inversiones por parte del club que se haría cargo de estas instalaciones municipales durante 50 años, si bien este periodo deberá concretarse en un documento posterior, ya que no queda recogido en la moción.

Los cuatro representantes han defendido la firma del texto porque el CD Castellón «es una entidad deportiva y símbolo de la ciudad». Así, la concejala de Deportes, Maica Hurtado, ha destacado que la moción apuesta por el consenso «porque Castalia es de todos y está por encima de posicionamientos políticos» pese a que ha criticado que los socialistas «celebren a golpe de titular que hay que llegar a un acuerdo sobre Castalia, ya que son exactamente los mismos que cuando se encontraba sobre la mesa la firma del anterior convenio no contaron con nadie más». Por su parte, el portavoz de la formación de Abascal, Antonio Ortolá, ha dicho que Vox «está con Bob para el CD Castellón» y ha destacado que durante «muchos años hemos vivido con disgusto la sucesión de directivas o de inversores que no han estado a la altura de los seguidores de un club centenario, por lo que no podemos caer en errores del pasado».

La oposición, tanto el PSOE como Compromís, han mostrado su satisfacción por el acuerdo. La portavoz socialista, Patricia Puerta, ha dicho que ahora es el momento de la firma del convenio y ha remarcado que su partido siempre ha estado de acuerdo con un pacto estable con el club «de la misma manera que hemos defendido contar con documentos claros de estar al corriente de sus obligaciones» con la administración. El portavoz valencianista, Ignasi Garcia, ha asegurado que Compromís «escucha las peticiones de los aficionados del CD Castellón que querían que el Ayuntamiento apoyara al club».

Por otra parte, el pleno, en el que se repitieron las alusiones a la actual situación política nacional referente a Sánchez, ha aprobado, con los votos a favor del gobierno local, una modificación de crédito de 15,2 millones para 117 proyectos.

‘Ok’ a más de 1,5 millones para pagar 18 facturas

El pleno municipal ha dado también vía libre, con los votos a favor del PP y Vox y la abstención del PSOE y Compromís, a 1,5 millones en reconocimientos de crédito para el pago de 18 facturas de servicios realizados por el Ayuntamiento de Castelló. Una cantidad que ha sacado a la palestra el tema de las facturas que había pagado por este sistema el Acord de Fadrell, según ha recordado el concejal de Hacienda, Juan Carlos Redondo. Después de que el representante de la formación valencianista, Ignasi García, hay puesto sobre la mesa «el récord de reconocimientos de crédito que batió el gobierno del que formaban parte Begoña Carrasco y Vicent Sales», Redondo ha sacado pecho de las 18 facturas abonadas por este procedimiento en 2024 por el PP y Vox y ha destacado las 3.300 abonadas así por el Acord de Fadrell y que «supusieron 64 millones de euros». «El descenso ha sido espectacular», ha afirmado el concejal Redondo.

Por su parte, el portavoz adjunto del PSOE, José Luis López, ha tendido la mano al gobierno local «para que estos reconocimientos de crédito sean de forma excepcional».

El pleno ha finalizado con ruegos y preguntas formuladas por los representantes socialistas y valencianistas y que han girado alrededor del malestar de los grupos de la oposición por no haber recibido la invitación a actos institucionales, las multas relacionadas con el mal estacionamiento en el centro o sobre la reivindicación de las mejoras sanitarias en la capital de la Plana. La mejora de los toldos en el colegio Maestro Canós mientras duran las obras para que den sombra a los alumnos fue otra de las reivindicaciones de Compromís en la sesión plenaria.

Gratuidad para niños de 0 a 3 años

El gobierno local de Castelló ha votado a favor de la enmienda a la totalidad a una moción del grupo municipal de Compromís. El escrito del PP y de Vox aboga por garantizar el acceso gratuito a la educación de 0-3 años adoptando las medidas que se determinen idóneas para esta medida. Además, el consistorio se compromete a través de este documento a coordinarse con la Conselleria de Educación de la Generalitat valenciana para implementar dicha gratuidad en los centros de la capital.

Lupus y pobreza energética

En el pleno de este jueves ha habido dos declaraciones institucionales que contaron también con el apoyo unánime de toda la corporación.

La primera de ellas hace referencia al apoyo y reconocimiento hacia las personas con lupus, a sus familias y a las asociaciones de pacientes y al compromiso de llevar a cabo acciones para destinar los recursos pertinentes. La segunda declaración institucional insta al Gobierno a publicar los indicadores sobre los hogares que sufren pobreza energética.