Aixina serà l'acte del centenari de la coronació de la Verge del Lledó el dia 4 a Castelló: Tots els detalls

Castelló prepara en gran l’acte central de les festivitats del centenari de la coronació de la Verge del Lledó i que tindrà lloc el dissabte 4 de maig en la Farola.

Així, la processó eixirà cap a la plaça de la Independència a les 12.15 hores des de la cocatedral de Santa María. Al costat de la Farola, es cantarà l’Ave María de Luís Romeu; presentarà l’acte l’arxiver de la Real Confraria, Juanjo Porcar; i es procedirà al cant del Magníficat. A la intervenció de l’alcaldessa, la del Nunci Apostòlic, Bernadito Auza, i del bisbe seguirà l’oració del centenari, el cant dels Gojos i la Salve Popular que finalitzarà amb la benedicció popular. A més, durant l’acte, es procedirà a descobrir una placa commemorativa de l’esdeveniment on participaran les corals de la ciutat dirigides per Francisco Signes, així com les autoritats entre les quals es trobarà el president de la Generalitat valenciana i la presidenta de la Diputació, el món de la festa, la corporació municipal, la Banda Municipal de Música que tancarà el trasllat, els dansaires que interpretaran el ball perdut, la colla de Dolçainers i Tabalaters de Castelló, així com els representants de l’Església, i els portadores del pal·li així com els que portaran a la Lledonera en la processó fins a la Farola.

Carrer Colón engalanat per a celebració del dia 4 de maig. / MEDITERRÁNEO

Està previst, així mateix, el tret de cent salves commemoratives del centenari en este dia tan emotiu per a la ciutat de Castelló.

La Consolació fa una festa per a la patrona de Verge del Lledó

Els alumnes del col·legi de la Consolació de Castelló van celebrar ahir un gran acolliment a la Verge del Lledó en un acte replet de balls i alegria dels escolars, els qui també van rendir homenatge a la patrona amb flors. Va ser un dels actes més emotius que va viure la comunitat educativa de la Consolació ja que van posar molta il.lusió en la programació que van fer per a rebre a la Mareta de tots els castellonencs en el pati del centre educatiu, molt prop de la basílica.

Alumnes de la Consolació, amb la Lledonera. / GABRIEL UTIEL

La Verge aplega a l’esglèssia de la Trinitat

Els fidels de l’esglèssia de la Trinitat van rebre ahir ambs cants y oracions a la patrona de Castelló que va aplegar al temple on va ser acollida pels veïns i el sacerdots. Tot el barri es va bolcar en l’esdeveniment.

La Verge arriba a l'esglèssia de la Trinitat de Castelló. / GABRIEL UTIEL

Exposició ‘Mysteria Rosarii’ a San Miguel

L’alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, va inaugar ahir l’exposició ‘Mysteria Rosarii’ que acollirà fins al 7 de maig la Sala San Miguel de la Fundació Caixa Castelló pel centenari de la coronació.

Inauguració de l'exposició a la Sala San Miguel de Castelló. / MEDITERRÁNEO

Visita a les obres de la basílica del Lledó

El regidor d’Infraestructures, Sergio Toledo, juntament amb la regidora d’Ermites, Noelia Selma, han visitat la basílica de la Verge del Lledó per a supervisar amb tot detall el progrés de les obres de millora en curs que finalitzaran el proper dijous, dia 2 de maig.