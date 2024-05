Carmen pide una zona de descanso para su perro guía en Castelló: "Antes de cerrar este pipicán que busquen otro"

Muchos de los dueños de perro del barrio Sensal de Castelló están en pie de guerra y prometen movilizaciones. La razón no es otra que la retirada de un pipicán al que acuden a diario con su animal. Entre los usuarios molestos con esta decisión se encuentra Carmen, una invidente especialmente contrariada al considerar que su perra guía Daisa necesita de una zona de esparcimiento como esta para descansar: “Es una empleada con su jornada de trabajo y tiene que relajarse. No puedo soltarla en un solar porque me arriesgo a que coja pulgas, garrapatas, se escape o la roben, que no sería el primero, y no es un animal como otro. Ella es mis ojos”.

Denuncian los usuarios del pipicán que “hace un mes colgaron un cartel diciendo que iban a quitar la valla porque comenzaban a construir”, afirman. Posteriormente, aseguran, “vino un concejal para hablar con nosotros y nos dijo que lleváramos a los perros a un solar que hay junto al Molí d’Arrós, pero allí no los podemos soltar si no está cerrado porque lo prohíbe la propia normativa municipal”.

Los afectados solicitan “que desde el Ayuntamiento comuniquen algo de forma oficial y, sobre todo, que den alternativa”, pues asegura que se sienten “discriminados y ninguneados. Da la impresión que los dueños de perro somos unos apestados y no pagamos impuestos”. De hecho, ellos mismos creen tener la solución a este contratiempo: “En el Sensal hay muchos solares, así que si quieren construir en este que lo hagan, pero hasta que no empiecen que nos dejen aquí y mientras que vayan acondicionando otra zona”.

Carmen, junto a su perra guía en el pipicán. / MANOLO NEBOT

Con el apoyo de la ONCE

Volviendo a la situación de Carmen, una gallega invidente afincada en Castelló, lamenta que cuenta con esta perra guía desde hace cinco años y que es propiedad de la ONCE, organismo que “está preparando un escrito para presentarlo al Ayuntamiento para respaldar lo que pido. Daisa trabaja de lunes a domingo, pero también necesita su tiempo de descanso y solo se lo puedo dar en una zona de esparcimiento canino como esta”.

Añade Carmen que su perra guía “requiere de un espacio para quitarse el estrés” y confía en que se encuentre un nuevo pipicán en una zona próxima en la que se encuentra el actual.

Cartel en el que se avisa de la próxima clausura del recinto. / MANOLO NEBOT

Un polémico pipicán

Hay que recordar que esta zona de esparcimiento canino abrió sus puertas hace unos ocho años, en un momento en el que el desarrollo urbanístico del barrio no era tan grande como en la actualidad. Ya en 2018 algunos vecinos recogieron firmas para solicitar la reubicación del parque para perros “por fuertes olores y ruidos”, pero esta reivindicación cayó en saco roto hasta el día de hoy. Esta es de hecho la segunda ubicación del pipicán, pues en el 2016 las quejas de los vecinos ya motivaron que se trasladara hasta donde se encuentra en la actualidad.

En este solar la Generalitat construirá 120 pisos de protección pública (VVP). Los usuarios del ppicán entienden la necesidad de nuevas viviendas en la zona al tiempo que solicitan alternativas al equipo de gobierno. “No entendemos la prisa por desalojarnos, ya que la construcción de las viviendas de promoción pública de ninguna manera comenzará de manera inmediata”, afirman.