Renau, sobre el futuro del PSPV de Castelló: "No nos quedaremos de brazos cruzados"

Con la comisión gestora ya formalizada y en el día en el que se conocía el paso adelante de Rafa Simó, el secretario general saliente del PSPV de Castelló, Germán Renau, conversaba con Mediterráneo sobre sus intenciones y las dimisiones en la ejecutiva de la agrupación que motivaron su marcha.

Renau sentenció este miércoles que la militancia agrupada en torno a su persona «por supuesto» que tendrá algo que decir en la próxima asamblea que debe convocar ahora dicha comisión gestora.

«No nos vamos a quedar con los brazos cruzados», apuntó, aunque sobre si será él quien opte de nuevo a la secretaría general del PSPV de Castelló se limitó a señalar que participará «en un proyecto que tenga la capacidad de sumar y aunar la agrupación, porque es lo que nos hace falta». A su vez, criticó que «lo que se está empezando a cernir sobre la agrupación de Castelló es un planteamiento divisivo que pretende colocar a un lado y a otro, hacer separaciones entre buenos y malos».

En este sentido, Renau añadió que la gestora «no es representativa» y es «de parte, promovida por aquellos que han dimitido» al «haberse constituido de espaldas a una parte muy importante de la agrupación y de la militancia, ya que con nosotros no ha habido ningún contacto». «Espero que no cometan también el error de creer que pueden convocar una asamblea de parte deprisa y corriendo creyendo que la militancia va a asistir como espectadora, porque eso no va a pasar», advirtió el secretario general saliente del PSPV de la capital.

«Evitar la asamblea»

Renau valoró además que el proceso que conllevó su cese «se ha movido en un momento muy concreto del tiempo, cuando se ha anunciado que convocábamos la ejecutiva para convocar asamblea». «Dicho de otra forma, cualquiera podría pensar que estas dimisiones se producen precisamente para evitar la asamblea», prosiguió, incidiendo en que «es muy fácil ejecutar una operación así, pero es muy difícil movilizar a la gente contra algo si no hay un proyecto detrás».

«Iniciar un proyecto político mediante una voladura de lo anterior con dinamita, probablemente, no sea la mejor forma de hacerlo», consideró el socialista, invitando a «hacer memoria» refiriéndose a «lo que pasó hace siete años, el 1 de octubre del 2016».

Renau eludió entrar a hablar de nombres propios sobre quien impulsó dichas dimisiones y arrojó que «todo responde a una cuestión de prisas», dejando en manos del tiempo que «se desvele la realidad». Y ya sobre las motivaciones, analizó a grosso modo que «en algunas personas son reacciones a acciones anteriores y, en otras, probablemente obedece a que no se han visto sus expectativas colmadas y es una forma de reubicarse políticamente y de intentar controlar una agrupación rompiendo los tiempos habituales del partido». De hecho, el acuerdo entre dos corrientes antagónicas lo atribuye «a cuestiones del pasado» y a una «estrategia personal», según cada caso.