Rafa Simó se postula como secretario general del PSPV-PSOE de Castelló. Esa es la noticia. A pocos de los que siguen la política municipal les puede sorprender porque era un secreto a voces que este periódico ya dejó escrito tras la dimisión en bloque en la ejecutiva de la capital, que obligó a su disolución y a convocar una comisión gestora que fue bendecida el martes por la dirección federal del PSOE. A partir de ahora empieza una nueva etapa en la agrupación socialista local y el político del Grau quiere ser pieza importante en su futuro.

Simó echó mano de manual y explicó este miércoles que después de escuchar a gran parte de la militancia, ha decidido dar este paso adelante «por responsabilidad», con el objetivo de «reactivar el partido, conseguir que el PSPV sea el referente de la mayoría progresista de nuestra ciudad y consolidar una alternativa a las políticas retrógradas del PP y Vox».

No es casual

Ese paso al frente dado por Simó no es casual. Ya en el último congreso de País celebrado en Benicàssim, en el que no fue incluido en la ejecutiva de Diana Morant, altos dirigentes del PSPV provincial acallaban en privado algunos comentarios y apuntaban a que el verdadero cometido de Simó no estaba en Valencia, sino en Castelló.

Ahora está en manos de la gestora que preside el histórico Fabián Molina, que este miércoles tuvo su primera reunión, el convocar la asamblea extraordinaria para elegir a la nueva dirección. Con las elecciones europeas del 9 de junio a la vista, se barajan varias opciones: que sea para finales de ese mes de junio, en la primera mitad de julio o dejarlo ya para después del verano.

En todo caso, Simó ha sido el primero en postularse, pero todo hace pensar que habrá al menos otro candidato, toda vez que el sector que se agrupa en torno al exsecretario general Germán Renau no estaría, al menos a día de hoy, dispuesto a tirar la toalla.

Candidatura marcada por "la renovación y el consenso"

Por lo pronto, el diputado del Grau tiene muy claro lo que quiere y no es otra cosa que encabezar una candidatura marcada por «la renovación, la unión de diferentes sensibilidades y el consenso». «Ha llegado el momento de volver a implicar a la militancia y reforzar nuestro contacto con la ciudadanía, por el futuro de nuestro partido y de nuestra ciudad», apunta.

Licenciado en Matemáticas por la Universidad de València y Master en Profesorado de Secundaria en la UJI, Rafa Simó en la actualidad es diputado autonómico y portavoz de Sanidad del PSPV en Les Corts. Formó parte del gobierno socialista de la capital de 2015 a 2022, para asumir después la presidencia de PortCastelló.