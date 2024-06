La música de Zoo sonarà a Castelló gràcies als alumnes de l'escola pública Tombatossals

És una realitat, la música en valencià s'ha consolidat. Els excel·lents grups que han anat sorgint en els últims temps han deixat una empremta inesborrable en el col·lectiu de parla valenciana, i si hi ha un grup que ha estat referent en l'última dècada és, sense cap dubte, Zoo Posse.

Els de Gandia s'han guanyat l'estima de tot el territori amb un estil de música que no ha fet cap cribratge generacional. Des dels més menuts de casa fins als més majors han estat gaudint de les lletres de Panxo, a qui segur que trobaran a faltar dalt dels escenaris, ja que el grup ha anunciat que aquesta serà la seua última gira després de 10 anys de concerts i llançaments.

'L'Estiu', un musical inèdit

El divendres 7 de juny a les 19:00 hores l’alumnat de 6é de Primària del CEIP Tombatossals estrenarà el musical 'L'Estiu', un projecte artístic-educatiu que connecta l'aula d'una escola pública de Castelló amb l'emblemàtic grup valencià Zoo.

Música en directe, ball i teatre seran els ingredients principals per a tractar temes tan rellevants com amistat, família, igualtat, l’escola en valencià i el seu valor per a preservar les identitats valencianes o els valors de la societat actual.

L'actuació, que ja ha penjat el cartell de 'sold out', tindrà lloc al Teatre del Raval de la capital de la Plana.

Avanguarda, educació i música

Castelló pot presumir de tindre una de les escoles més avantguardistes del territori. Es tracta del CEIP Tombatossals, que compta amb una treballada aula de música que permet als alumnes potenciar conceptes instrumentals des de ben menuts, un detall no menor que genera un progrés entre l'alumnat i que queda demostrat una vegada creixen i apleguen al final del seu camí en l'educació primària.

Darrere del mètode d'ensenyament està Cristian Lara, un experimentat mestre que combina la tasca de director del centre amb la d'especialista de música.

Des del centre destaquen que per a la creació del projecte del musical 'L'Estiu' ha estat vital la presència a l'escola de Verònica Chover i Maria Agut, dos alumnes de Magisteri de l'UJI.