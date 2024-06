La ‘Recerca’ y los sindicatos recurrirán la anulación de la retirada de la cruz

Tras haber pasado año y medio desde que, el 4 de enero de 2023, l’Acord de Fadrell (a instancias de la concejala de Compromís y delegada del área de Memoria Democrática en aquel momento, Verònica Ruiz) apartara la cruz del parque Ribalta, las espadas vuelven a estar en alto entre los partidarios y los detractores de esta decisión municipal.

La sentencia dictada el pasado viernes por la jueza de lo Contencioso Administrativo número 2 de Castellón y que anula la retirada del lábaro ya tiene contestación por parte de las tres instituciones y entidades implicadas en este proceso judicial auspiciado por Agobados Cristianos y Vox: el Ayuntamiento de Castelló, el Grup per a la Recerca de la Memoria Històrica y la Confederación Intersindical Valenciana compuesta por al menos 14 organizaciones sindicales a nivel autonómico.

Si bien el consistorio de la capital de la Plana cuyo equipo actual está formado por el PP y Vox que siempre se opusieron a la retirada porque defendían que la cruz había sido resignificada en 1979 no recurrirá la sentencia, sí que lo harán tanto el Grup per a la Recerca como la Intersindical, según han confirmado a el periódico Mediterráneo. El objetivo es que este símbolo no vuelva al parque Ribalta.

«La ley está al servicio de la justicia, no la justicia al servicio de la ley», afirmó Maribel Peris, representante del Grup per a la Recerca, quien ha querido transmitir a la ciudadanía que en el cementerio civil de San José «se están exhumando centenares de cuerpos de personas que fueron asesinadas por el régimen de Franco durante la posguerra». Según ha explicado Peris a este diario, «la cruz se construyó y se erigió sobre esos asesinatos y no se pueden resignificar las emociones y los asesinatos y están ligados a la cruz». «La población civil ha de ser consciente de esa barbaridad y esa humillación para una gran cantidad de personas y sus descendientes», ha proseguido.

«Igualdad»

«Por estos motivos vamos a presentar el recurso y esperamos que algún día haya normalidad democrática y se reconozca a todas las víctimas por igual, no a unas sí y a otras no», ha continuado Peris, quien ha recordado que la cruz ha sido «completamente respetada porque lo único que se ha hecho ha sido trasladarla de sitio y no ha sido derruida en ningún momento».

Por su parte, Pau Pons, coordinador de la Confederación Intersindical Valenciana en Castellón, confirmó a este diario que la entidad también recurrirá el fallo en los próximos 15 días, que es el plazo que da la jueza para presentar las alegaciones.

«Hemos formado parte de este procedimiento en todo momento dando el apoyo a la iniciativa y los argumentos de la entonces concejalía de Memoria Democrática y en su día celebramos la retirada de la cruz, por lo que ahora es lógico que presentemos un recurso ante la decisión de la jueza», explicó Pons. «No obstante, el secretariado de la Confederación Intersindical se reunirá próximamente para analizar la situación», detalló.

«Odio de la izquierda»

Por su parte, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha celebradrado la decisión de la magistrada y ha asegurado que después de cinco años «luchando por la cruz del parque Ribalta de Castellón, por fin hemos conseguido que se reconozca por parte de la justicia lo que todos sabíamos y es que la cruz simplemente es una cruz y que el odio de la izquierda más radical no está habilitado para retirar nuestros símbolos religiosos».

Hay que recordar que la cruz permanece hoy en día en la explanada de la iglesia de Santo Tomas de Villanueva desde que fuera trasladada en la noche del 4 de enero del pasado año con un fuerte dispositivo de seguridad debido al estado en el que se encontraba la estructura. Fue el obispado de la diócesis Segorbe-Castellón el que se hizo cargo de esta cuando el consistorio de la capital de la Plana gobernado entonces por el PSOE, Compromís y Podemos decidió, por la ley de Memoria Democrática, quitarla de su emplazamiento, en el parque Ribalta.