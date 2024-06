Ja hi ha calendari fester per a la Magdalena 2025 de Castelló. La Junta de Festes va oficialitzar ahir l'agenda per al cicle fester de la ciutat, de semabre fins al març, i, tal i com va avançar el Periódico Mediterráneo, començarà, després de l'elecció de les reines de les festes a la fi de juliol, amb la Imposició de bandes en el Teatre Principal prevista per als dies 13 i 14 de setembre.

Calendari fester de la Magdalena 2025. / Mediterráneo

El dissabte següent a aquesta data donaran inici les presentacions de les 19 comissions de sector al Palau de la Festa (21 de setembre) i el 22 i 23 de febrer se celebraran els homenatges a les comissions de sector a les quals seguiran les Galanies, el 8 i 9 de març.

En 2025, el cap de setmana anterior al començament de les festes --del 22 al 30 de març-- no hi haurà acte oficial.