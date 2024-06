La alcaldesa de Castelló dice que "la cruz no es prioritaria; esperaremos a la sentencia"

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha anunciado que se plantean pedir "responsabilidades patrimoniales al anterior gobierno de la ciudad, formado por PSPV y Compromís", este último al frente de la anterior Concejalía de Memoria Democrática, por la retirada de la cruz del Ribalta, que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Castellón declaró nula el pasado vienes tras el recursos interpuesto por Vox y Abogados Cristianos. No obstante, ha señalado que "la cruz no es una prioridad para este gobierno", y alto y claro ha señalado: "Vamos a esperar a que la sentencia sea firme".

Todo esto después de que este martes, el portavoz de Vox por Castellón, Antonio Ortolá, haya pedido al PP volver a colocar una cruz en el mismo lugar del parque Ribalta que ocupaba la que fue trasladada a la parroquia de Santo Tomás de Villanueva en enero de 2023, y que sea durante esta legislatura.

Carrasco no ha dado plazos. Simplemente ha dicho que "habrá que esperar a la sentencia firme", ya que cabe recurso contra la misma que el Ayuntamiento ya ha anunciado que no interpondrá, pero sí han avanzado que lo harán Intersindical Valenciana y el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica.

Nuevo monumento

De momento, la alcaldesa no pone fecha a la reunión para abordar junto a Vox, sus socios en el gobierno local, la colocación de "un nuevo monumento o escultura en memoria de todas las víctimas de la violencia", una acción que se enmarca dentro del propio pacto de gobierno. Carrasco tampoco especifica cuál va a ser la ubicación de este nuevo homenaje y reitera que esperarán a la firmeza de la sentencia. "Tenemos que sentarnos para ver cómo y de qué manera porque lo que recoge el pacto es que se homenajee, como había, a todas las victimas de la violencia", ha señalado este martes.

"Pagar las costas"

"Sí me gustaría recordarle a los castellonenses -ha señalado la primera edil-, primero, que nos acaban de condenar a pagar las costas al ayuntamiento; es decir, que todos los castellonenses vamos a tener que pagar las decisiones injustas de los partidos de gobierno en ese momento, que eran el Partido Socialista y Compromís". "De entrada, nos va a costar con las costas, más lo que nos costó, 80.000 euros el traslado. Porque la cruz no ha desaparecido. Está también en Castelló, y es propiedad del Obispado. ¿Quién paga todo eso? De momento lo hemos pagado todos los castellonenses. Las decisiones ideológicas de los grupos que estaban en el gobierno anterior las pagamos todos los castellonenses". Por eso, "nos estamos planteando reclamarles patrimonialmente hablando responsabilidades tanto al PSOE como a Compromís", ha reiterado.

"En estos momentos, hablamos de la cruz porque hemos conocido la decisión judicial. Pero no es una prioridad para los castellonenses. No ha sido una prioridad para nuestro gobierno, que nos hemos sentado a trabajar por lo que de verdad le preocupa a los castellonenses, por el empleo, la limpieza, por prestar unos mejores servicios hoy en nuestras playas y en la ciudad. En esto ha estado ocupado y preocupado nuestro gobierno desde el minuto uno que hemos llegado a trabajar como un solo equipo", ha destacado la primera edil.

"No vamos a recurrir porque nos da la razón"

"El portavoz del gobierno ya dijo que el Ayuntamiento no va a recurrir la sentencia, porque al final la sentencia lo que hace es darnos la razón, lo que habíamos dicho ambos grupos políticos cuando estábamos en la oposición por separado, y es que la decisión fue totalmente arbitraria e ideológica -ha dicho la primera edil-. Era una cruz que no había daño a nadie, que nadie pedía que se quitara, que homenajeaba por un acuerdo de una corporación democrática en el año 1979 para todas las víctimas de la violencia y que, por tanto, ahora la justicia dice lo que decíamos en la oposición y seguimos manteniendo: que fue arbitraria e injusta.

"La cruz se resignificó para que rindiera homenaje a todas las víctimas. Eso es lo que nosotros llevamos en el pacto de gobierno, que pactamos antes de gobernar, y es que en Castellón hubiera un homenaje", ha concluido.