Calendari de presentacions de les gaiates a Castelló: camí de la Magdalena 2025

Els sectors de la festa de Castelló ja tenen el camí definit cara a la Magdalena 2025, que es celebrarà del 22 al 30 de març.

La Federació Gestora de Gaiates ha sortejat aquesta vesprada, en la seua reunió en sessió ordinària al Palau de la Festa, l’ordre de les 19 presentacions de comissions de sector, que encapçalarà la gaiata 10 El Toll, el 21 de setembre, després de que el cap de setmana del 13 i 14 de setembre es facen les Imposicions de Bandes a les reines de la Magdalena, que es triaran la darrera setmana de juliol.

El calendari

La Gestora, presidida per José Antonio Lleó, ha reunit aquesta vesprada als presidents i representants dels 19 sectors, en un acte que esdevé ja un moment mont esperat pels sectors de la festa, per «acordar i triar el calendari i els horaris de les presentacions, que són una ocasió especial per a reunir a les nostres festes germanes, entitats i convidats entorn d’una nit en la qual es dóna a conéixer als màxims representants dels sectors per a la Magdalena 2025», assenyala.

Al Palau de la festa

Les gal·les es celebraran al Palau de la Festa, «oferint a cada comissió la possibilitat de crear un magnífic escenari i representació per a presentar la seua comissió», digué.

José Antonio Lleó, president de la Gestora, a la reunió. / Mediterráneo

A la 10 El Toll li seguiran la 9 L’Espartera (28 de setembre), la 13 Sensal, 6 Farola-Ravalet, 8 Portal de l’Om i 3 Porta del Sol (octubre), 18 Crémor, 15 Sequiol, 7 Cor de la Ciutat i 17 Tir de Colom (novembre), i 14 Castàlia, 1 Brancal de la Ciutat, 4 L’Armelar i 11 Forn del Pla (desembre). Després de la parada nadalenca, serà la 19 La Cultural la que reprenga el cicle (vore gràfic).

Per al 2025, queden, després del sector del districte sud, la 5 Hort dels Corders, al gener, amb la parada per a Fitur (25 de gener); la 16 Rafalafena, 2 Fadrell i 12 El Grau, al febrer, deixant pas als Homenatges de Sector (22 i 23 de febrer), i les Galanies (8 i 9 de març).

Encara que majoritàriament, les presentacions es mantenen a les 23.00 hores, encara que cinc sectors ho avançaran a les 20.00 hores. Són Farola-Ravalet, Brancal de la Ciutat, La Cultural, Fadrell i El Grau, que serà l’encarregada de tancar el cicle abans dels Homenatges i les Galanies.