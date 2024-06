Tots els serveis de les platges de Castelló per a aquest estiu

El govern municipal presenta el dispositiu dels serveis de platja coordinat entre les diferents regidories. Les platges de Castelló compten enguany amb fins a set certificacions turístiques i un ampli dispositiu en matèria de seguretat, infraestructures, serveis públics i mobilitat estarà a l servei de veïns i turistes durant l'estiu

L'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, ha recordat que “per primera vegada en molts anys, aquest equip de govern ha aconseguit tindre el Pla d'Explotació de Platges amb tots els serveis operatius des de Setmana Santa, això ens va permetre obrir els xiringuitos i avançar la temporada turística en la nostra aposta per la desestacionalització”.

Carrasco, al costat de la tinenta d'alcalde del Grau, Ester Giner; la regidora de Turisme, Arantxa Miralles; el regidor de Serveis Públics, Sergio Toledo; el regidor de Seguretat, Antonio Ortolá; i el regidor de Medi Ambient i Mobilitat, Cristian Ramírez, ha presentat el dispositiu amb els diferents serveis per a la temporada turística a les platges de Castelló.

Desestacionalitzar

L'alcaldessa ha recordat que “per primera vegada en molts anys, aquest equip de govern ha recuperat el servei de socorrisme des de l'1 de juny. Això ens ha permés avançar la temporada turística, en eixa apostar per la desestacionalització, i equiparar-nos a altres poblacions veïnes per a tindre les mateixes oportunitats”.

Els regidors i l'alcaldessa, a la presentació de la temporada estival. / Mediterráneo

Treball coordinat

Carrasco ha destacat el treball coordinat de les diferents regidories. “Treballem per a fer del Grau el millor aparador turístic per a atraure visitants de totes les parts del món”, apunta la primera edil.

En aquest sentit, Carrasco explica que “tenim més de 300 dies de sol a l'any i unes platges familiars d'arena fina i aigua cristal·lina que volem potenciar, amb tots els serveis a la disposició de veïns i turistes, amb els nostres quiosquets i una àmplia programació que en breu presentarem” . “Hui presentem els diferents serveis que estan a la disposició de veïns i visitants; també els recursos humans i materials en matèria de seguretat que vetlen perquè l'estada en qualsevol de les tres platges que tenim al llarg d'una extensió aproximada de 4 quilòmetres, el Pinar, Serradal i Gurugú, siga una estada el més agradable possible”, ha assenyalat Carrasco.

La presentació dels serveis de platja ha comptat amb una ampli desplegament de mitjans humans i materials, en la qual s'han anunciat les noves certificacions turístiques obtingudes. I entre els vehicles de manteniment de les platges que s'han exposat destaquen un camió-tractor, un vehicle per a tamisar l'arena, un buggie de la Policia Local, o un tot terreny d'última generació.

Set certificacions turístiques de qualitat

Miralles ha explicat que “des del Patronat de Turisme portem més d'un any preparant la temporada estival amb especial cura per a posar les platges a punt. Exemple d'això és que s'han aconseguit un total de set certificacions de qualitat atorgades per diferents institucions públiques i privades que demostren que les platges de Castelló compten amb tota mena d'avals que garanteixen una qualitat mediambiental de primer nivell”.

Entre aquestes certificacions destaca el reconeixement EMAS, una auditoria ambiental reconeguda a nivell internacional, que certifica que les platges de Castelló compleixen amb rigorosos requisits de gestió ambiental. També s'ha rebut la certificació ‘Q’ de Qualitat i ‘S’ de Sostenibilitat, atorgades per l'Institut de la Qualitat Turística Espanyola després de superar exhaustives auditories que avalen la qualitat i la sostenibilitat de les platges.

Així mateix, Miralles ha ditque “les platges de Castelló han sigut reconegudes amb la Bandera Ecoplayas, atorgada per l'associació Ategrus, que mesura la qualitat ambiental i turística d'aquests espais”.

L'edil ha indicat que “les platges del Serradal, Gurugú i el Pinar també han obtingut les banderes de Qualitur, que destaquen la seua qualitat, accessibilitat i sostenibilitat, situant-les com a referents del turisme de platja a la Comunitat. A més, enguany, les platges del Gurugú i de el Pinar han rebut de nou les Banderes Blaves, i continuarem treballant perquè també compte amb aquest distintiu la platja del Serradal que es va perdre en 2020 i que ens hem compromés a recuperar”. Finalment, la sendera del Parc Litoral de Castelló ha sigut distingit enguany amb el títol de Sendera Blava, reconeixent el seu valor ambiental i turístic.

Biblioteca i punt bebé

Aquest estiu estarà disponible el servei de la Biblioteca de la Mar, una iniciativa que permet als ciutadans gaudir d'una variada selecció de lectures i que ha rebut una menció especial en les Banderes Blaves d'enguany.

Per a les famílies amb bebés de 0 a 24 mesos, les platges de Castelló comptaran amb el punt bebé, una instal·lació que funciona com a punt de lactància materna, alimentació i higiene infantil. Aquests punts estaran oberts durant la campanya estival a la platja de la Pineda i en la del Gurugú, amb horari de 10.00 a 13.30 i de 17.00 a 20.00 hores.

Neteja i manteniment

Per part seua, el regidor d'Infraestructures i Serveis Públics ha agraït “a totes les empreses que s'encarreguen de mantindre netes les nostres platges i els passejos marítims amb la recol·lecció de residus, el tamisatge de l'arena i el buidatge de papereres i contenidors”.

Sergio Toledo ha explicat que, entre altres tasques, “s'encarreguen del manteniment de la infraestructura turística, jocs, passarel·les, dutxes, llavapeus o altres equipaments i s'encarreguen de la neteja i desinfecció de totes les instal·lacions, així com del manteniment dels punts de biblioteques, punts bebés o àrees de descans”.

D'altra banda, estan operatius els banys químics en els punts estratègics del districte marítim , així com el manteniment d'aquests.

Seguretat

En la seua intervenció, el regidor de Seguretat i Emergències, Antonio Ortolá, ha presentat els detalls de l'operatiu que durant els mesos d'estiu treballarà per a garantir la seguretat en les tres platges de Castelló, així com en tot el Districte Marítim. "Volem garantir un estiu segur en totes les línies perquè la gent puga gaudir sense preocupacions. El nostre objectiu és oferir un entorn segur i protegit, reforçant la vigilància i els serveis d'emergència a les nostres platges, ha indicat.

El dispositiu comptarà amb la presència constant de la Policia Local en el districte marítim, distribuïts amb un inspector, un oficial, dos agents en punts fixos (Subcentral i Tinença), dues patrulles mòbils amb quatre agents en total, una patrulla del Grup d'Intervenció de Proximitat (GIP), i dos Agents de Mobilitat (AMUS). A més, hi haurà un agent addicional en Marjalería.

Pel que fa específicament a les platges, hi haurà quatre agents de policia, dels quals un estarà sempre en la posta mentre que els altres es desplaçaran amb bicicleta, cotxe o buggy. L'horari de servei a les platges serà de 10.30 a 19.30 hores. Amb independència d'aquesta distribució, es reforçarà en la mesura que faça falta amb la secció de trànsit, que s'ha ampliat. O amb campanyes especials com la que estem duent a terme ara amb els patinets elèctrics.

Salvament i socorrisme

El Servei de Salvament i Socorrisme en Platges (SSSP) operarà de l'1 de juny al 30 de setembre, d'11.00 a 20.00 hores. Addicionalment, es prestarà un servei especial durant la Nit de Sant Joan, des de les 20.00 del 23 de juny fins a la 01.00 del 24 de juny. El personal del SSSP inclou un cap de platja, un patró, tretze socorristes, dos socorristes especialitzats en l'atenció a persones amb discapacitat, un infermer i un tècnic en emergències sanitàries (TES).

Les instal·lacions principals del SSSP són quatre postes sanitàries situades en el passeig marítim (en les zones del Planetari, platja de la Pineda, platja del Gurugú i platja del Serradal), així com set torres de vigilància (quatre a la platja de el Pinar, una a la platja delGurugú i dos a la platja del Serradal).

Els mitjans materials del servei inclouen una moto nàutica, una llanxa pneumàtica, un vehicle SSV (buggy) i una ambulància de Suport Vital Avançat. A més, hi haurà una xarxa digital de comunicacions connectada amb la Policia Local i el Servei de Bombers municipal. L'empresa adjudicatària del contracte proporcionarà informació en temps real sobre l'estat de les platges a través de la seua pàgina web.

El Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament contribuirà amb una moto nàutica i un tot terreny d'última generació, mentre que la Policia Local disposarà d'un buggy.

Ortolá ha conclòs assegurant que “aquest ampli desplegament de recursos i personal té com a finalitat assegurar que les platges de Castelló siguen un lloc segur i agradable per a tots durant la temporada estival

Medi Ambient i Mobilitat

El regidor de Medi Ambient i Mobilitat ha presentat dos serveis essencials molt necessaris. D'una banda el que competeix a les labors de jardineria tenint molt present la cura d'arbres i zones verdes i el control de plagues i, d'altra banda, el servei de transport públic.

TRAM i bus cada 20 minuts

En aquest sentit ha anunciat “hem treballat conjuntament amb Generalitat perquè el transport públic que arribe a la platja siga una alternativa real, eficaç i eficient per a deixar el cotxe a casa. El TRAM arribarà fins a la platja del Gurugú, amb la Línia Tram- Grau-UJI i dos autobusos també ho faran amb una freqüència cada 20 minutos”

També es treballa a habilitar més zones d'aparcament per als qui es desplacen en vehicle privat i s'ha instal·lat en la zona de Gurugú, al costat del Pinguins una parada de Bicicas per a fomentar el desplaçament amb bici. “Com a novetat enguany hem instal·lat davant dels quiosquets uns aparcaments per a bicicletes per als qui arriben a la platja pel carril bici”, ha anunciat Ramírez.