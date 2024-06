Compromís per Castelló critica la demora del Foro de Movilidad

Compromís reprocha al PP que en un año de gobierno no han convocado el Foro de Movilidad. El portavoz del grupo municipal, Ignasi Garcia, critica que "en lugar de trabajar para desarrollar políticas de movilidad en la ciudad de Castelló parece que Ramírez está dedicando todos sus esfuerzos a esconder las multas de la zona azul, unas sanciones que no paga y que no quiere explicar por qué no lo hacía".

En contexto, explican que el concejal de movilidad del Partido Popular, Cristian Ramírez, "prometió que convocaría el foro de movilidad del Ayuntamiento de Castelló antes de acabar en 2023, y medio año después, a junio de 2024 todavía no lo ha hecho".

Garcia, ha lamentado que "por culpa de la gestión de Ramírez al frente de la concejalía los jóvenes han perdido el transporte público gratuito, pero además hemos visto cómo se cambian líneas de autobuses sin que esos cambios pasan por el organismo pertinente y, al mismo tiempo tenemos pendiente una ordenanza de movilidad que regula la convivencia entre peatones y patinetes".

Esconder multas de la zona azul

"El señor Ramírez, en lugar de trabajar para desarrollar políticas de movilidad en la ciudad de Castelló, parece que está dedicando todos sus esfuerzos a esconder las multas de la zona azul, unas sanciones que no paga y que no quiere explicar por qué no lo hacía", ha añadido Garcia.

El portavoz asegura que en noviembre Compromís le preguntó en comisión cuando pensaba convocar el foro de movilidad y la respuesta del concejal fue que pensaba hacerlo antes de acabar el año. Garcia ha recordado que el foro es el órgano de participación más importante respecto a la movilidad y ha subrayado que "es sorprendente que quienes se llenaban la boca hablando de participación ahora den la espalda a la ciudadanía".

"No se ha convocado"

De acuerdo con Garcia, "como no se ha convocado el organismo no es posible tratar temas importantes como los cambios que se están planteando en la contratación del Bicicas o en el contrato de autobuses, en cuestiones como los cambios en líneas o en el transporte a demanda, y esto quiere decir que todo se está haciendo sin contar con las entidades y personas expertas del foro de movilidad".

"La gestión de Ramírez es un drama", ha asegurado el portavoz valencianista, "y ejemplo de esto es la pérdida del transporte gratuito por su inoperancia". "Es evidente que el señor Ramírez dedica todos estos esfuerzos a esconder porque no pagó la zona azul y por qué acumula decenas de multas que no están en ningún lugar. Todo este esfuerzo está destinado a intentar que no sepan que se ha ido de rositas" ha concluido.