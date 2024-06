Compromís lamenta que PP i Vox demanen al govern del Fadrell despeses de la retirada de la creu del Ribalta acusa al PP d’utilitzar les víctimes del terrorisme per a fer «revengisme» contra la memòria democràtica

Compromís ha lamentat que el Partit Popular i Vox presenten una esmena a la totalitat a la moció de Compromís perquè l'Ajuntament recórrega la sentència que anul·la la retirada del monument franquista del Parc Ribalta en la qual demanen les despeses de l'actuació als partits del govern del Fadrell i deixen clar que la seua intenció és restituir el monument.

Per al portaveu de Compromís, Ignasi García, el fet que el PP i Vox utilitzen i manipulen la memòria de Miguel Ángel Blanco i les víctimes del terrorisme per a enfrontar-se a les víctimes de la repressió franquista «és una actitud terrible i fins i tot fastigosa».

«El que vol fer el PP i Vox és restaurar i tornar a posar el mateix monument que va posar el franquisme en el mateix lloc que va posar el franquisme, i el que no poden pretendre és fer creure que és per una qüestió de memòria perquè és evident que és per pur revengisme», ha afegit Garcia.

El portaveu de Compromís ha afirmat que «la jutgessa deixa clar que els arguments que utilitzava el PP per a desacreditar la retirada eren falsos, en cap moment es va atemptar contra la llibertat religiosa i és un fet que recull la sentència». Tot i això, per a Garcia «la sentència fa cas omís de la llei actual de qualitat democràtica i al catàleg de vestigis que encara tenim en vigor tot i que el Partit Popular la menyspree sistemàticament, enfrontant-se fins i tot a l'ONU».

Des de Compromís subratllen que el que han fet PP i Vox «és un teatre». «Com en altres vegades, fan veure que no estan d'acord per a què uns, el PP, pareguen moderats i els altres, Vox, acontenten al seu electorat ultra, però després sempre estan d'acord perquè els va el sou i la cadira» ha insistit Garcia i ha afegit que «és evident que Begoña Carrasco capitaneja una coalició ultra entre el PP, Vox i abogados cristianos que és perillosa per a la convivència».

Garcia ha assegurat que la posició de Compromís és ferma i que defensaran al Ple i on siga necessari l'honestedat i el bon fer dels serveis jurídics de l'Ajuntament i la transparència en el procediment de la retirada del monument dels caiguts, perquè tots els informes evidenciaven que en el seu origen clarament va ser un monument d'exaltació de la Guerra Civil i de la dictadura i reconeix que, tot i que l'Ajuntament durant la transició va tractar de resignificar-ho retirant la inscripció «Caídos por Dios y por España, Presentes», el monument continuava sent un signe d'exaltació de la Guerra civil i de la dictadura per ser punt de concentració per a l'exaltació del franquisme en dates concretes.