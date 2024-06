El Orgullo LGTBIQ+ tensa el pleno de Castelló

El movimiento LGTBIQ+ y el Orgullo tensan el pleno de Castelló. Los dos socios de gobierno, PP y Vox, han votado en contra de una moción presentada por Compromís en la sesión ordinaria de junio con la que se pretendía "recuperar la unidad de acción y el consenso en el movimiento LGTBI de Castelló" tras la escisión de varias asociaciones de la plataforma (entre ellas QueerFest, CCOO, UGT y Casda) días antes de la celebración del Día del Orgullo, que se celebró en la capital el pasado día 15. No obstante, la alcaldesa, Begoña Carrasco, que tiene también la delegación de Igualdad, se ha desmarcado de Vox y ha indicado que "trabajarán para lograr" esa unidad, "junto a los que estén", para "no dar ni un paso atrás en la defensa de los derechos humanos".

Castelló ha sido, sin quererlo, un espejo de lo que estaba pasando, casi al mismo tiempo, en València, en Les Corts, donde el primer Orgullo de PP y Vox acaba en gran tormenta política. El Ministerio investiga si las palabras de Català constituyen un delito de odio; y en el Ayuntamiento de la capital del Turia, donde la policía impide a Compromís sacar una bandera en el balcón.

Ignasi Garcia, en su intervención- / Mediterráneo

Compromís critica el blanqueo del odio

El pleno se ha convertido en un toma y daca entre los grupos políticos con representación después de que en el inicio del debate, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha acusado al PP de "hablar de un Orgullo despolitizado mientras continúan blanqueando el odio de sus socios de gobierno", los que "atacan la visibilización del colectivo", y ha lamentado que algunos colectivos hayan decidido abandonar la plataforma LGTBIQ+ de la ciudad.

Al respecto, ha recordado cómo la alcaldesa de València "ha comparado a la gente LGTBI con enfermedades". Así mismo ha pedido al PP que "recupere la unidad de acción y el diálogo y deje de promocionar a los que persiguen la diferencia".

Alberto Vidal, en el atril. / Mediterráneo

Vox 'versus' PP

Al respecto, el concejal de Vox Alberto Vidal ha indicado que esta moción "no hace más que constatar la utilización y división que fomenta la izquierda utilizando condiciones particulares de algunas personas". "Usan a los homosexuales al igual que usan a las mujeres como peones en su juego de poder haciéndoles creer que estan permanentemente amenazados, y necesitados de medidas especiales que, en realidad, solo sirven para perpetuar una narrativa de victimización", ha añadido.

"El PP, lamentablemente, se ha unido a esta narrativa, destinando 18.000 euros a la fiesta del Orgullo a la que asistieron 300 personas, mientras parece que la cruz del Ribalta no es prioritaria, pero este tipo de fiestas sí, lo mismo que colgar el cartel del Orgullo, y además obedeciendo las órdenes de Compromís; el PP cada vez se acerca más el PP a la izquierda", ha lamentado el edil de Vox, quien ha destacado que "el PP gestiona muy bien, pero le falta profundidad política". Vidal ha añadido que "el respeto y la no discriminación están recogidos en la Constitución y los homosexuales no necesitan un trato diferente".

"Los castellonenses, los españoles en definitiva, no necesitamos estar encuadrados en colectivos, no necesitamos estar divididos por géneros, sexos u otras clasificaciones; y no necesitamos otras banderas a las que además le faltan colorines que fragmenten nuestra identidad común. La bandera de España es la que nos une a todos", ha señalado el edil del partido de la ultraderecha de Castelló. Además, Vidal ha pedido a los homosexuales de Castellón "no dejarse engañar por el colectivo LGTBI, no son herramientas de nadie, sino individuos libres y capaces, que merecen ser tratados con el mismo respeto y dignidad que cualquier otro ciudadano, pues la discriminación positiva es otro tipo de discriminación".

La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha señalado que "seguirán trabajando por launidad del colectivo". / Mediterráneo

El PP no dará pasos atrás

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha señalado que la oposición pensaba que, por haber pactado con Vox, iban a retirar libros de la bibliotecas, no iban a colgar la bandera del LGTBI del Ayuntamiento y no iban a celebrar el Día del Orgullo. "Nunca ha habido en esta ciudad una celebración del Orgullo como este año, y, aunque nosotros pensamos diferente a Vox en determinados temas, como en éste, no dejamos que nuestras diferencias ideológicas afecten a la gestión", ha dicho.

Carrasco ha subrayado que se ha trabajado "desde el primer momento" con la plataforma LGTBI en la organización del Día del Orgullo. "Nos parece razonable la moción y vamos a ver cómo podemos lograr la unidad de acción, pero no podíamos votar a favor de los que se prestan como solucionadores cuando han sido parte del problema porque esa división en la plataforma ha sido instigada", ha resaltado.

"No daremos ni un paso atrás en la defensa de los derechos humanos y ustedes quieren trasladar una imagen que no es real", ha trasladado la alcaldesa a la oposición. Así mismo, Carrasco ha cuestionado que se hable en el pleno de otros ayuntamientos, como el de València y, al respecto, ha dicho: "si quieren hablamos de lo que pasa en el Ayuntamiento de Elche, donde ha tenido que salir el alcalde a denunciar ataques homófobos que presuntamente vienen instigados por la bancada de la oposición de allí".

Ha sido la concejal de Bienestar Social, Clara Adsuara, la que ha 'defendido' la gestión municipal, y ha aducido que "las asociaciones dicen que abandonan la plataforma por la mercantilización de la fiesta, pero la empresa es la misma que en la etapa del Fadrell; disparan desde la propia izquierda con excusas, dejando la reivindicación a un lado y dejando de trabajar por la igualdad de las personas".

El PSOE ha desplegadouna bandera LGTBIQ+ durante la intervención de López-. / Mediterráneo

El PSOE habla de "retroceso"

El concejal socialista José Luis López ha destacado, tras desplegar una bandera LGTBIQ+ en la bancada socialista del salón de plenos, los avances sociales alcanzados por el colectivo LGTBI, y ha preguntado a Vox "de dónde les viene tanto odio". "Los demócratas, ante ataque continuos al colectivo LGTBI, no podemos permanecer indiferentes, basta ya de tanta LGTBIfobia", ha manifestado el edil, quien ha afirmado que "la derecha española ha arrinconado cualquier avance del colectivo".

"Se trata de algo tan sencillo como dejar a las personas vivir con plenitud y libertad sus derechos, algo tan valiente como denunciar cualquier manifestación de lgtbifobia y algo tan bonito como dejar que la gente sienta y ame en plena libertad", ha destacado López.

El pleno ha durado cerca de tres horas. / Mediterráneo

Otros asuntos

El pleno también ha dado el visto bueno a la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos por crédito extraordinario del presupuesto de 2024 para incorporar dos millones para ayudas a los comercios afectados por las obras de la Zona de Bajas Emisiones, "en la que no habrá restricciones para su solicitud, ya que la zona ZBE afecta a todos los comercios de la ciudad", ha dicho el concejal de Economía, Juan Carlos Redondo. Redondo ha explicado que se prevé que las bases para optar a las ayudas estén este mes de junio, para determinar los tipos de actividad y cuál será la compensación de ingresos".

Además, se ha aprobado, por unanimidad de los grupos, una Declaración Institucional del Grupo Popular para solicitar "un nuevo marco para la cogeneración" para eñl sector del azulejo en Castelló.

Facturas fuera de contrato

Y se ha aprobado un Reconocimiento Extrajudicial de Crédito (REC) por valor de 1.521.000 euros para pagar 16 facturas "de contratos en tramitación". "Un 77% menos en el mismo periodo que el gobierno de Fadrell, que en junio de 2020 pasó 13 REC en el primer semestre con 383 facturas pagadas fuera de contrato, por 4,2 millones", señaló, cruzando los datos con un gráfico en el atril.

Además, se ha dado el OK a una modificación inicial del expediente de modificación de créditos por suplementos de crédito del presupuesto del Patronato de Turismo por valor de 150.000 euros "para invertir estratégicamente en posicionar Castelló en el mapa, con campañas, plataformas, con influencers, creación de contenido y en redes sociales y web", con toda la información a un click, en palabras de la edil de Turismo, Arantxa Miralles.

Retirada de la moción de la cruz

Finalmente, Compromís ha retirado una moción en la que pedía al Ayuntamiento que recurriese la sentencia que anula la retirada de la cruz del Ribalta, tras anunciar PP y Vox una enmienda en la que rechazaban recurrir la sentencia, y contemplaban reclamar a PSOE y Compromís los 71.286 euros que costó la retirada y traslado del monumento a la parroquia de Santo Tomás cuando la sentencia fuera firme. El portavoz de Compromís ha defendido la retirada "para evitar que el PP y Vox aprueben la utilización de la memoria de Miguel Ángel Blanco para confrontar con los represaliados del franquismo".

Mientras, antes del pleno, la responsable de Comunicacion de la Fundación Abogados Cristianos, María Riesco, ha urgido a la alcaldesa a "mantener una reunión para explicarle el proyecto de la nueva cruz para el parque Ribalta", un proyecto que "es firme, y que no debe repercutir en el bolsillo de los castellonenses". Y ha añadido que se han recogido ya 14.549 firmas para que Carrasco no recurra la sentencia que obliga a reponer la cruz, pese a que la alcaldesa ya lo ha anunciado.