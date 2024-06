Garcia reivindica l’oposició ferma i valenta de Compromís en el balanç del primer any de legislatura

El portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló, Ignasi Garcia, ha reivindicat la tasca d’oposició ferma i valenta de la formació valencianista en el balanç del primer any de legislatura, on ha destacat que, d’acord amb garcia, “hem demostrat que som capaços de treballar per a millorar la vida de la gent també des de l’oposició al mateix temps que plantem cara al govern de la vergonya de Begoña Carrasco i Vox”.

Les xifres de l’activitat institucional situen a Compromís com a líder de l’oposició al govern de municipal de Begoña Carrasco i Vox, tot i ser el grup minoritari del consistori. Els valencianistes han fet més de 800 preguntes en les diferents comissions que “han servit per a fiscalitzat al govern i traslladar les necessitats i reivindicacions del veïnat”. Pel que fa al Ple, la formació liderada per Garcia ha portat durant aquest primer any de legislatura 52 iniciatives entre Declaracions Institucionals i Mocions que, segons ha defensat el portaveu, “hem aconseguit compromisos substancials del govern respecte al canvi climàtic, la memòria històrica o la sanitat”.

El portaveu de Compromís ha recordat que van tractar d’introduir 23 esmenes als pressupost de 2023, de les quals en un primer moment el govern va acceptar 4 tot i que més tard “van demostrar que no compten amb més de la meitat de la ciutat i no volen negociar amb l’oposició”. Altra de les eines que ha hagut de fer servir la formació ha sigut el Síndic de Greuges perquè “tenim un govern poc transparent que no facilita informació als grups polítics com els obliga la llei”.

“Hem sigut capaços de forçar al govern en posicionaments beneficien a la majoria de castellonencs i castellonenques i hem denunciat sempre que ha sigut necessari les polítiques de les dretes que suposen un retrocés en drets i serveis per a la ciutat” ha afegit el portaveu. Precisament, al darrer Ple els valencianistes van fer batalla amb la qüestió de la memòria democràtica i amb la retirada de la moció van evitar que PP i Vox aprovaren una esmena a la totalitat que suposava la reposició d’un monument que faltava el respecte a les víctimes de la repressió.

La defensa del valencià i de la cultura pròpia ha sigut un altre dels bastions de l’oposició de Compromís durant aquest primer any de legislatura, encapçalant la batalla política contra l’eliminació de la forma exclusiva en valencià del nom de la ciutat i evidenciant les retallades del govern en cursos de valencià. També els i les joves han sigut un eix en l’acció municipal dels valencianistas, un col·lectiu que, per a Garcia. “el govern actual de les dretes ha maltractat sobremanera, tancant el centres juvenils primer i, més tard, amb l’eliminació de gratuïtat de l’autobús”.

“Seguirem treballant com fin ara que hem estat al costar del comerç local demanant ajudes directes als afectas per les obres de la ZBE, de les feministes quan l’alcaldessa ha volgut apropiar-se de les seues reivindicacions, de la gent del tercer sector per a reivindicar salaris dignes, i en definitiva, drets i serveis que aquest govern de la vergonya ataca sistemàticament” ha assegurat Garcia. “Continuarem donant la batalla contra un govern que, en el moment més cru del genocidi contra el poble palestí va ser capaç de retirar les ajudes a la UMRWA per a refugiats palestins”, ha conclòs el portaveu.