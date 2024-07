Jorge Ribes (PSPV) acusa al PP de querer "amedrentar" tras la denuncia al concejal Cristian Ramírez por el impago de sus multas

Continúa la guerra abierta entre el PP y el PSPV a cuenta de las más de 100 multas de estacionamiento impagadas del concejal de Movilidad, Cristian Ramírez --abonadas tras salir a la luz la polémica--. Jorge Ribes, concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló, ha acusado al Partido Popular y, en concreto, al edil Cristian Ramírez, de “querer amedrentar" al PSPV-PSOE e impedir su labor de control de la gestión de gobierno de Begoña Carrasco al tener que acudir este martes a una citación judicial, a raíz de una denuncia del propio Ramírez, por presunta revelación de datos personales del edil del PP.

"Lanzan el mensaje de que fiscalizar al PP y a VOX tendrá consecuencias"

Ribes, tras su comparecencia ante la jueza, ha trasladado a los medios de comunicación presentes que “si hemos venido aquí es solo por denunciar en un pleno que el concejal de Movilidad del PP no pagaba las multas por aparcar mal en la zona azul”. Además, considera que el hecho de que “me haya denunciado por la vía penal, y no por lo civil, demuestra una actitud de intentar amedrentar a la oposición para que no hagamos nuestro trabajo y, así, lanzar un mensaje de que investigar y a hacer oposición, en definitiva fiscalizar al gobierno municipal de PP y Vox, tendrá consecuencias”.

"No nos van a acallar"

Pese a todo, el concejal socialista ha dejado claro que, “evidentemente, no nos van a acallar y vamos a hacer nuestra labor, que incluye por supuesto seguir denunciando lo que haya que denunciar y siempre con la cabeza bien alta”. Sobre estas diligencias previas de instrucción ante el juzgado, ha insistido en que “si hoy estamos aquí es solo por desvelar que Cristian Ramírez no pagaba sus multas”.

Jorge Ribes, acompañado por compañeros y compañeras del Grupo Municipal Socialista y miembros de le ejecutiva local del PSPV, ha recordado que “nosotros hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía el tema de las sanciones en zona azul presuntamente impagadas por Cristian Ramírez porque creemos que hay que depurar responsabilidades”. Una Fiscalía que, de momento, “ha abierto diligencias de investigación preprocesal”.