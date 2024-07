Compromís critica el menyspreu al valencià del govern de PP-Vox a Castelló

El portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló, Ignasi Garcia, ha lamentat que set mesos després que el regidor de Mobilitat, Cristian Ramírez, inaugurara la web CastellónCircula, encara no tinga la seua versió en valencià. "Van inaugurar el web en desembre i el govern ha admés que fins a setembre no podrem tindre la versió en valencià" ha criticat el portaveu.

Per a Garcia, el menyspreu a la nostra llengua per part del govern de Carrasco i Vox és evident, continu i va més enllà del nom de la ciutat" li ha retret l'edil de Compromís al govern municipal.

Garcia ha subratllat que "no només no està la web en valencià, no només el valencià ha quedat relegat en les publicacions de xarxes socials i en les comunicacions que fa l'Ajuntament, sinó que damunt han eliminat els cursos en valencià que oferia l'Ajuntament a la ciutadania i han eliminat les parelles lingüístiques" entre altres mesures d'atac al valencià.

Vulneració de drets

Des del partit valencianista han advertit que estem davant d'una nova vulneració dels drets dels valencianoparlants. "Aquest govern no atén els drets de qui parlem valencià, i no només això, sinó que ataquen la llengua, no la promocionen ni la cuiden, com diu que han de fer les institucions públiques a l'Estatut d'Autonomia i la Constitució", ha afegit Garcia.

Un altre exemple del menyspreu al valencià el trobem en les subvencions de participació ciutadana. D'acord amb Garcia, "si el projecte estava redactat en valencià suposava un valor afegit i el govern de PP i Vox han eliminat eixa ajuda".

De la mateixa manera, a les xarxes socials municipals el valencià sempre estava davant i, per tant, era més fàcil llegir-lo i ara això s'ha ficat en un segon pla.

Propostes eliminades

"També s'han eliminat les parelles lingüístiques per a gent moltes vegades nouvinguda i els cursos de valencià", ha lamentat el portaveu valencianista.

"Queda molt clar que estem davant un nou menyspreu del Begoña Carrasco i Vox al valencià i, el que és més greu és que no volen promocionar-lo", ha afegit Garcia. "Quines són les polítiques que està fent el Partit Popular per promocionar el valencià si és que està fent alguna", ha conclòs.