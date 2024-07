Compromís exigeix a PP i Vox que facilite als treballadors municipals els protocols per a combatre el calor

El portaveu de Compromís per Castelló, Ignasi Garcia, ha retret al Partit Popular que més de vuit mesos després d'haver aprovat al ple, per unanimitat, una moció per a l'elaboració d'un pla d'ombres i la creació d'una xarxa d'espai de refugi climàtic, no s'haja fet cap pas endavant.

Amb la proposta presentada per Compromís a novembre de l'any passat, l'Ajuntament es comprometia a garantir la seguretat tèrmica dels treballadors i les treballadores que realitzen tasques de l'Ajuntament a l'aire lliure, a prendre mesures com adaptar els horaris en períodes de calor extrema i a vetlar perquè les empreses que ofereixen serveis com la jardineria i la neteja viària també la garantisquen, en la mesura de les possibilitats dels treballs a desenvolupar.

Garcia ha criticat que encara no s'haja avançat en cap direcció: "El govern no ha menejat cap dit per a afrontar les onades de calor que poden vindre i les altes temperatures d'aquest estiu".

"Ni han presentat els plans per protegir els treballadors i treballadores de l'Ajuntament, que treballen per l'Ajuntament, ni tampoc han presentat un pla d'espais on poder refugiar-nos de les altes temperatures per a la ciutadania en general", ha afegit l'edil valencianista.

Vuit mesos de silenci municipal

Compromís va sol·licitar en comissió el Pla d'ombres i els seus protocols que es van aprovar al Ple de novembre i el govern no ha oferit cap informació al respecte", ha lamentat Garcia. "Begoña Carrasco es va comprometre, gràcies a Compromís, a garantir la seguretat tèrmica dels treballadors i les treballadores que realitzen tasques de l'Ajuntament a l'aire lliure en l'època estival, tant del personal propi, com el contractat", ha subratllat el portaveu, "però ja ha arribat l'estiu i la calor i no hem vist cap avanç en aquesta direcció quan les altes temperatures ja són un problema per a moltes persones".

Pla d'Actuacions

Des de Compromís han recordat que segons el Pla Nacional d'Actuacions Preventives per a Altes Temperatures del Ministeri de Sanitat l'any 2023 es calcula que a Espanya va haver-hi 3.009 morts directes per les altes temperatures i pel que fa a Castelló, el Pla Estatal assegura que durant l'any 2023 es va activar 27 vegades el nivell 1, de risc baix, 3 vegades el nivell 2, de risc intermedi i 3 vegades el nivell 3, que és el de màxim risc de calor. Unes dades que d'acord amb Garcia "fan evident que els efectes negatius de la calor és un tema que ens hem de prendre seriosament i ara per ara el govern municipal està incomplint els acords i posant en risc a la població, especialment a qui treballa exposant-se a la calor i a la gent gran".

Exemples com la Vall

Mentre en municipis com la Vall d'Uixó, on governem Compromís, es posen en funcionament espais públics amb climatització per a combatre la calor i protegir la població dels riscos de les altes temperatures per a donar cobertura a les persones que no es poden permetre tindre aire condicionat a casa, el govern de la dreta de Castelló continua sense facilitar a l'oposició els protocols per als treballadors i treballadores que estan al carrer i continua sense anunciar cap mesura per a combatre els efectes de les onades de calor.