Què fer a Castelló aquest estiu: l'agenda

Castelló presenta la programació d'estiu en el centre i els barris amb més de 80 activitats per a acostar l'oci i la cultura a tots els racons de la ciutat. El regidor de Barris, Paco Cabañero; la regidora de Cultura, María España; i la regidora de Turisme, Arantxa Miralles, han presentat la programació d'estiu en el centre i els barris de Castelló que té l'objectiu "d'omplir d'oci de qualitat tots els racons de la ciutat en l'època estival".

“És una programació per a la zona de centre i els barris de la ciutat perquè l'oci, la cultura i les activitats arriben a cada carrer de Castelló en la nostra aposta per dinamitzar tots els barris i districtes i de continuar omplint de vida Castelló durant tot l'any”, ha indicat Cabañero.

Cabañero, España y Miralles, en la presentació de la campanya. / Mediterráneo

A tots els barris

“Amb l'arribada de l'estiu, els barris de Castelló es vesteixen de festa per a acollir amb els braços oberts als ciutadans d'altres racons de la ciutat”, ha explicat l'edil. I s'ha dissenyat una agenda per a totes i tots. Una part important d'esta programació seran els balls regionals, que se celebraran en diferents dates repartits pels diferents districtes.

El 27 de juliol a les 20.30 hores en Penyeta Roja, de la mà del Grup Forcat. El 29 de juliol a la mateixa hora en Benadresa, actuarà el Grup Ramell. I el 9 d'agost, també a les 20.30 hores, el Grup Nova Escola es presentarà en Meridià.

La programació de l'estiu, dia a dia JULIOL 12 de juliol. 20.00 h. Al Moll de Costa. Concert de la Unió Musical del Grau. 12 de juliol. 20.00 h. Al Museu d’Etnologia. Concert ‘Arrels, Acústics al MetCas’, amb Marie Bernete. 13 de juliol. 10.30 h. Rutes guiades ‘Essència de Castelló’ (sortida de la plaça de l’Herba). 15 de juliol. 22.00 h. Al templet del parc Ribalta. Dilluns al Ras amb el Quartet Català. 18 de juliol. 20.30 h. Al Grup Reyes. Teatre: ‘Els Matariles’, de El Taronger 18 juliol. 19.00 h. Al Segon Molí. ‘Una ciutat, molt relats’. 19 de juliol. 20.00 h. Al Moll de Costa. Concert de la Banda Municipal. 19 de juliol. 20.00 h. Al Museu d’Etnologia. Concert ‘Arrels, Acústics al MetCas’, amb Rosio Cano. 20 de juliol. 10.30 h. Visita ‘Aires mariners’ (Sortida de la Tinença d’Alcaldia del Grau). 22 de juliol. 22.00 h. Al templet del parc Ribalta. Dilluns al Ras amb Trio de violoncel, flauta i piano. 26 de juliol. 20.00 h. Al Moll de Costa. Concert de la Unión Musical Sant José de Calasancio 26 de juliol. 20.00 h. Al Museu d’Etnologia. Concert ‘Arrels, Acústics al MetCas’, amb Laia Pizà. 27 de juliol. 20.30 h. A Penyeta Roja. Actuació del Grup El Forcat. 27 de julio. 10.30 h. Ruta de la Ceràmica (sortida des de la Farola). 29 de juliol. 20.30 h. A Benadresa. Actuació del Grup Ramell. 29 de juliol. A la plaça Sète. Inauguració exposició ‘De pol a pol’, de la Fundació La Caixa. AGOST 3 d’agost. 10.30 h. Visita ‘Aires mariners’ (Sortida de la Tinença d’Alcaldia del Grau). 9 d'agost. 20.30 h. Al Meridià. Actuació del Grup Nova Escola 10 d’agost. 10.30 h. Rutes guiades ‘Essència de Castelló’ (sortida de la plaça de l’Herba). 12 d'agost. 20.30 h. Al Grup Sant Agustí i Sant Marcos, teatre amb la ‘Velada de los tres inocentes’, de Amics del Teatre. 17 d’agost. 10.30 h. Ruta de la Ceràmica (sortida des de la Farola). 23 d'agost. 20.30 h. Al Grupo San Bernardo. Actuació Grup Atzavara. 24 d’agost. 10.30 h. Visita ‘Aires mariners’ (Sortida de la Tinença d’Alcaldia del Grau). 31 d’agost. 10.30 h. Rutes guiades ‘Essència de Castelló’ (sortida de la plaça de l’Herba). 21 de setembre. 19.00 h. Al Grup Venda Nova. Actuació de la Escola de Dansa. 29 de setembre. 12.30 h. Al Grup Santa Teresa. Actuació del Grup Castell. 5 d’octubre. 20.00 h. Grup Rafalafena. Actuació de la Escola de Dansa. 7 d’octubre. 20.00 h. Al Grup Rosario. Actuació del Grup Millars. Fins el 31 d’agost. Al Menador. Exposició Beques Hàbitat amb obra de Lídia Oliver, Laura Franch, Tamara Esparcia, Carlos Sebastiá i Mar Navarro.

Per a tots

Continuant, el 23 d'agost a les 20.30 hores, el Grup Atzavara actuarà en el grup Sant Bernardo. El 21 de setembre a les 19.00 hores, la Escola de Dansa intervindrà en el grup Venda Nova. El 29 de setembre a les 12.30 hores, el Grup Castelló actuarà en el grup Santa Teresa. Més endavant, el 5 d'octubre a les 20.00 hores, la Escola de Dansa intervindrà en el grup Rafalafena, i finalment, el 7 d'octubre a les 20.00 hores, el Grup Millars actuarà en el grup Rosario.

Una altra de les grans activitats que es duran a terme seran diferents representacions teatrals. El 18 de juliol a les 20.30 hores en el grup Reyes es representarà l'obra ‘Els Matariles’, interpretada per El Taronger Teatre. I el 12 d'agost a les 20.30 hores, en el grup Sant Agustí i Sant Marcos, es presentarà l'obra ‘Belada dels tres innocents’, interpretada per Amics del Teatre.

A totes estes activitats cal sumar les nombroses ‘festes de carrer’ i festes tradicions que tindran lloc en els mesos de juliol i agost en cadascun dels districtes de Castelló.

A cada racó de la ciutat

Per part seua, la regidor de Cultura ha indicat que “la cultura a Castelló no tanca a l'estiu i, tant els que es queden a la ciutat per motius laborals com els turistes que ens visiten, podran gaudir este any d'una gran programació”. Des de la regidoria de Cultura s'ha dissenyat una planificació que fusiona exposicions artístiques i cicles musicals que pretén portar la cultura a tots els barris de Castelló durant els mesos de juliol i agost.

Una de les grans apostes per a este estiu és l'exposició Beques Hàbitat Artístic, que estarà disponible en el Menador fins al 31 d'agost. “Les obres d'artistes com Lídia Oliver, Laura Franch, Tamara Esparcia, Carlos Sebastiá o Mar Navarro conformen una excel·lent exposició d'art contemporani que esperem que siga un gran atractiu cultural molt visitat durant estos mesos”, ha indicat España.

Art i música

Continuant amb les exposicions artístiques, l'edil de Cultura ha indicat que “gràcies al nostre conveni de col·laboració amb la Fundació La Caixa comptarem amb la mostra ‘De Polo a Polo’ de National Geographic en la plaça Sète del Grau. Serà inaugurada el 29 de juliol i consistix en 52 espectaculars imatges de l'arxiu National Geographic preses pels fotògrafs naturalistes més prestigiosos que ens presenten les zones amb major biodiversitat del planeta.

D'altra banda, la música de banda serà una altra de les grans protagonistes culturals de l'estiu. Acaba d'acabar la primera part del cicle Concerts al Templet i ara pren el relleu el Moll de Costa. En este cicle participen la Unión Musical del Grau, dos vegades la Banda Municipal de Castellón, i la Unión Musical Sant José de Calasancio. Els concerts sàrrián els vaig donaŕas 12, 19 i 26 de juliol a les 20.00 hores.

Dilluns al ras, al juliol

Esta oferta musical es completa amb ‘Dilluns al ras’, un altre clásico de la programació estiuenca que coordina la Fundación Guitarrista Manuel Babiloni. Este esdeveniment va naixer per a honrar la memòria del guitarrista castellonenc, i ha comptat sempre amb una gran afluència de públic. Les pròximes cites seran els dies 15 i 22 de juliol amb el Quartet Català i un trio de violoncel, flauta i piano.

Una altra de les propostes musicals que está tenint un éxit del qual ens sentim molt orgullosos és ‘Arrels, Acústics al MetCas’”, ha explicat l'edil. Este cicle té lloc tots els divendres de juny i juliol en format acústic a càrrec d'autors locals. Les próximes cites serán amb Marie Bernete, Rosio Cano i Laia Pizà, els dies 12, 19 i 26 de juliol en el Museu Etnológic.

El MUCC, motor cultural

España també ha indicat que “no em vull oblidar de les visites guiades del Museu de la Ciutat de Castelló (MUCC) que són un èxit, i que redoblen els seus esforços per a mostrar als turistes el Fadrí, la Muralla Medieval, Vinamargo o el Castell Vell”.

A més, ha recordat que un altre dels atractius serà “els tradicionals tocs manuals de campana que podrem escoltar de nou este mateix dissabte dia 13 per a la festa de Sant Cristòfol”.

L'edil ha recordat que “estem en procés de tindre llista la nova seu del MUCC. Però mentres obri al públic permanentment, el 18 de juliol obrirà de manera puntual les seues portes el Segon Molí per a l'activitat ‘Una ciutat, molts relats’. Una proposta que busca compartir i arreplegar informació sobre la història més recent de la ciutat”.

Visites guiades

La regidora de Turisme ha explicat que “des del Patronat de Turisme es duran a terme visites guiades gratuïtes per la ciutat durant juliol i agost perquè els turistes puguen conéixer la història i cultura de Castelló també en els mesos d'estiu”.

Miralles ha assenyalat que, d'esta manera, “responem a una demanda dels nostres comerciants i hostalers, que ens han sol·licitat que mantinguem les activitats turístiques durant estos mesos més enllà de les platges”.

D'esta manera, es realitzarà la Ruta de la Ceràmica els dies 27 de juliol i 17 d'agost a les 10.30 hores, partint des de la Farola. “Som la primera ciutat espanyola que es va incorporar en l'itinerari europeu de la ceràmica i, per això, volem posar en valor este recorregut en el qual s'ensenyen els principals edificis i monuments ceràmics de la capital de la Plana”, ha indicat Miralles.

També tindran lloc les visites ‘Essència de Castelló’ per a mostrar als visitants els llocs més significatius del centre de la nostra ciutat com el Teatre Principal, el Casino Antic, la Cocatedral de Santa María o el Fadrí, entre altres. Estes visites seran el 13 de juliol i 10 i 31 d'agost a les 10.30 partint des de la Tourist Info de la plaça d'Herba.

El Grau també tindrà un itinerari especial a través de la visita ‘Aires Mariners’, un recorregut pels llocs més emblemàtics del districte marítim a través del qual es pretén posar en valor l'activitat pesquera i la tradició marinera de Castelló. Esta visita s'oferirà el 20 de juliol i el 3 i 24 d'agost a les 10.30 hores eixint de la Tinença Alcaldia del Grau. Per a participar, és necessari inscriure's a través de la pàgina web del Patronat de Turisme).

Més de 320 activitats en tot l'estiu

A estes activitats cal sumar les més de 250 que es van presentar fa 15 dies i que conformaven la programació de platges d'enguany. D'esta manera, els castellonencs i turistes podran gaudir de més de 320 activitats en tot l'estiu en una extensa programació que fusiona oci, cultura i diversió tant a les platges de Castelló com en tots i cadascun dels seus barris i que suposaran un gran revulsiu econòmic per a la ciutat durant l'època estival.