Vox descarta una ruptura del gobierno municipal en Castelló

Vox muestra un enfado descomunal ante el pacto por el reparto de menores no acompañados de Canarias, pero parece que la onda expansiva no llegará al gobierno del Ayuntamiento de Castelló.

El portavoz del grupo de extrema derecha en este consistorio, Antonio Ortolá, considera que la probable ruptura de pactos en comunidades autónomas (como la valenciana) "no afectaría en principio a nivel municipal", si bien manifiesta estar "a expensas de lo que decida el Comité Ejecutivo Nacional y el presidente de Vox, Santiago Abascal. Fuentes del partido citadas por Efe señalan que la decisión de romper se daría en los gobiernos autonómicos y no a los ayuntamientos, al considerar que no tienen nada que ver con esta crisis.

Preguntado hasta en cuatro ocasiones por los medios de comunicación tras el pleno municipal, Ortolá mencionó que en el Ayuntamiento de Castelló "hay estabilidad, estamos muy contentos con el PP, con un pacto que se cumple", y del que pronto se cumple un año.

Problema a nivel nacional

El líder de Vox en Castelló insistió en que el pacto con los populares "está perfectamente sano" y centró la tensión política entre las dos formaciones a asuntos relacionados con la esfera nacional. "El comité ejecutivo nacional se convoca porque el PP pacta muchas cosas con el PSOE sin contar con Vox", y añadió que comprende "el enfado con el señor Feijóo, y no con otros del PP".

Lealtad

Ortolá también comenta que serán "fieles a lo que se acuerde en todo momento". Una postura que justifica porque "no llegamos para ocupar sillones, sino para cambiar las cosas, en cambio, el PP parece que no entiende esto, y si quiere hacer las mismas políticas nacionales que el PSOE, que pacte con ellos".

En cuanto a la posible ruptura en el seno del Consell, se remitió a lo que decida el partido. Una cuestión "que no está en mis manos", apunta.

PP: actuación normal

El concejal de Urbanismo de Castelló, Sergio Toledo, que presidió el pleno municipal en la segunda mitad de la sesión, afirmó que el acuerdo de gobierno local "goza de buena salud". Mientras, la portavoz socialista, Patricia Puerta, pidió al PP "que rompa el acuerdo con Vox, y tendemos la mano" para negociar la elaboración de los presupuestos.

Mientras, el portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales, afirmó que el trabajo se mantiene "con normalidad, y señaló que en la noche del miércoles "tuvimos una reunión de seguimiento del pacto", donde se concluyó que desde las dos partes "estamos contentos".

En el caso de que el problema se extendiera a los ayuntamientos, Sales recordó que Begoña Carrasco comenzó a gobernar en minoría, y que lo que ocurra no depende en ningún caso del PP.

Dos formaciones distintas

Apuntó que tocaría reorganizar las áreas de gobierno, con un aumento de la carga de trabajo en los ediles del PP, aunque con la confianza de que Vox les siguiera apoyando en la mayoría de sus medidas. "Pensamos diferente, y tenemos diferencias en igualdad, derechos LGTBI, inmigración y el valenciano, pero tenemos un mismo estilo de modelo de ciudad y gestión", afirmó.

Sobre el ofrecimiento de los socialistas de un acuerdo para el presupuesto del 2025, Sales comentó que no sabe "si es más un postureo de cara a los ciudadanos en un pleno o una oferta sincera".

Mientras, el concejal socialista José Luis López afirmó que "hay que ser muy racista" para romper acuerdos de gobernabilidad por el asunto de los menores inmigrantes.